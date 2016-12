Kölner Stadt-Anzeiger: Kirchenrechtler Schüller wirft Kardinal Meisner Abtrünnigkeit und Illoyalität gegenüber dem Papst vor

Kritik des früheren Kölner Erzbischofs "hat fast etwas Tragisches"

(ots) - Köln. Der Münsteraner Kirchenrechts-Professor Thomas

Schüller wirft dem früheren Kölner Erzbischof, Kardinal Joachim

Meisner, wegen seines Verhaltens gegenüber Papst Franziskus

Abtrünnigkeit vor. "Der öffentliche Versuch Meisners und dreier

weiterer Kardinäle, den Papst mit Brandbriefen unter Druck zu

setzen, ist ein Akt der Illoyalität. So etwas gehört sich für keinen

katholischen Christen, geschweige denn für Kardinäle, die dem Papst

Gehorsam 'bis aufs Blut' versprochen haben", sagte Schüller dem

"Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Trotzdem könne der

82-Jährige "ruhig schlafen". Nicht jeder Dissens mit dem Papst führe

zur Degradierung, obwohl sie kirchenrechtlich ohne weiteres möglich

wäre, so Schüller. "Der Papst ist frei, Kardinäle zu ernennen und

abzuberufen."



Meisners Vorgehen hat nach Ansicht des Experten "fast etwas

Tragisches": Der Kardinal, der zeit seines Lebens allergrößten Wert

auf Übereinstimmung mit dem jeweiligen Papst gelegt habe, "begibt

sich jetzt selbst in die Rolle eines Abtrünnigen". Der seit 2014

emeritierte Kölner Erzbischof hatte Franziskus schriftlich zur

Klärung der Frage aufgefordert, ob wiederverheiratete Geschiedene

künftig zur Kommunion gehen dürfen. Das Schreiben wurde durch

Medienberichte öffentlich. Nach der Familiensynode von 2015 hatte der

Papst eine Offenheit in der strittigen Frage der Kommunion für

wiederverheirate Geschiedene angedeutet. "Franziskus fordert die

Seelsorger auf, sich die individuelle Situation anzuschauen, statt

die Nase ins kirchliche Gesetzbuch zu stecken. Für Menschen, die nur

in Schwarz-Weiß-Kategorien denken können, ist das vielleicht eine

intellektuelle Herausforderung, die sie nicht leisten können oder

wollen", sagte Schüller. Der Kirchenrechtler fügte aber auch hinzu,

dass der Papst mittelfristig besser beraten, "wenn er klarere Regeln



für all die vielen Katholiken aufstellen würde, die - wie es

kirchenamtlich so schön heißt - 'in irregulären Situationen' leben."

Briefe mit vergifteten Fragen seien aber die wohl ungünstigste Form

einer Beratung, allemal für Kardinäle, sagte Schüller.







Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 3149



Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kölner Stadt-Anzeiger

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 01:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432304

Anzahl Zeichen: 2564

Kontakt-Informationen:

Firma: Kölner Stadt-Anzeiger

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 169 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung