Rheinische Post: NRW-CDU offen für neue Studiengebühren

(ots) - Die NRW-CDU will im Wahlkampf neue Ideen für

die Hochschulfinanzierung präsentieren. Spitzenkandidat Armin Laschet

sagte der "Rheinischen Post" (Montagausgabe): "In der alten Form

sind Studiengebühren kein Thema. Aber ich halte es für ein Gebot der

sozialen Gerechtigkeit, mindestens über Modelle nachzudenken. Dass

Pfleger für ihre Ausbildung zahlen und Ärzte nicht, ist schräg." Es

gehe darum, "diejenigen finanziell an der akademischen Ausbildung zu

beteiligen, die später nachweislich mehr verdienen", so Laschet.

Sparpotenzial im Landeshaushalt sieht der Vorsitzende der NRW-CDU bei

den Förderprogrammen: "Vieles wurde in unsinnige Klientelprogramme

gesteckt." Auch das Sozialticket habe "kaum Wirkung erzielt".



