Rheinische Post: NRW-CDU will Hygiene-Ampel nach der Wahl abschaffen

(ots) - CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet setzt nach

der NRW-Landtagswahl im Mai 2017 auf einen umfassenden

Bürokratieabbau. "Die Wirtschaft braucht Luft zum Atmen. Wir müssen

alle Gesetze und Verordnungen auf den Prüfstand stellen und möglichst

viel abschaffen", sagte der Vorsitzende der Landes-CDU der

"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Er nannte auch konkrete rot-grüne

Projekte, die eine Landesregierung unter seiner Führung rückabwickeln

werde: "Ein bürokratisches Landesnaturschutzgesetz, Tariftreuegesetz,

Hygiene-Ampel - das sind alles Behinderungen für jeden, der etwas

unternehmen will." Laschet will in NRW eine neue Regierungsmethode

etablieren: "Von jedem Minister, der etwas Neues regeln will, würde

ich erwarten, dass er eine Vorschrift abschafft", sagte Laschet.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432308

Anzahl Zeichen: 1101

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 155 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung