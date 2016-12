Drei neue Kupfer-Goldsysteme auf Altonas ‚Roseby South’-Projekt entdeckt

(firmenpresse) - Altona Mining (ISIN: AU000000AOH9 / ASX: AOH - https://www.youtube.com/watch?v=AM6fcy5MOPg -) veröffentlichte vergangene Woche weitere Ergebnisse der Rückspühl-Bohrungen auf dem Unternehmenseigenen 'Roseby South'-Projekt. 'Roseby South' liegt an der südlichen Grenze des 'Cloncurry'-Kupfer-Gold-Projekts, welches Altona Mining mit der chinesischen Sichuan Railway Investment Group ('SRIG') in Produktion bringen will. 'Cloncurry' wiederum grenzt an die große Untertagebau-Zinkmine von MMG am Dugald River an.



In dem nun abgeschlossenem Bohrprogramm wurden bislang drei Gebiete bebohrt: 'Harvest', 'Reaper' und 'Hobby'. Wie das Unternehmen mitteilte wurden ausgedehnte Kupferanomalien im Boden angetroffen. Die Anomalien weisen eine ähnliche Größe und ähnliche Gehalte auf wie die Lagerstätten 'Little Eva' und 'Turkey Creek' innerhalb des 'Cloncurry'-Projekts. Auch Geröll-Proben wurden vom 'Roseby South'-Projekt entnommen und lieferten erstaunliche Gehalte. So ergaben die Proben vom 'Harvest'-Gelände bis zu 14,4 % Kupfer und 0,74 g/t Gold, von 'Hobby' 23,3 % Kupfer und 2,9 g/t Gold und von 'Reaper' 0,8 % Kupfer und 1,54 g/t Gold.



Auf dem Zielgebiet 'Harvest' wurden neun flache RC-Erkundungsbohrungen bis in eine Tiefe von etwa 40 bis 94 m, in 100-200 m Intervallen, entlang einer Gesamtstreichlänge von 800 m niedergebracht. Über eine Streichlänge von ca. 250 m wurde eine Kupfer-Goldmineralisierung mit hohem Gehalt innerhalb einer breiteren Mineralisierung mit niedrigerem Gehalt entdeckt.



Zu den besseren Bohrlochabschnitten mit einem Mindesterzgehalt von 0,3 % Kupfer zählen zum Beispiel die Bohrung HA003, in der über 34 m 0,83 % Kupfer und 0,14 g/t Gold geschnitten wurden, einschließlich 5 m mit 1,11 % Kupfer und 5 m mit 1,93 % Kupfer und 0,63 g/t Gold. In der gleichen Bohrung konnten über 13 m weitere 0,83 % Kupfer und 0,42 g/t Gold einschließlich 5 m mit 1,47 % Kupfer und 0,92 g/t Gold geschnitten werden. In der Bohrung HA008 wurden über 13 m 1,13 % Kupfer und 0,13 g/t Gold, einschließlich 5 m mit 2,18 % Kupfer und 0,19 g/t Gold geschnitten. Die Bohrung HA009 lieferte über 5 m 1,31 % Kupfer und 0,28 g/t Gold.





Die Mineralisierung weist im Bereich einer steilen, nach Osten abfallenden Gangstruktur entlang der 800 m, die innerhalb einer 1,25 Kilometer langen Kupferanomalie im Boden erprobt wurden, eine kontinuierliche Entwicklung auf. Die Mineralisierung besteht aus Chalkopyrit und Pyrit, die in der Oxidzone in stark silifizierten Quarzit, Malachit und Goethit eingebettet sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich eine hochgradige Mineralisierung in Form diskreter Erzgänge und Erzschüsse entwickelt hat. Die mineralisierte Struktur ist in Streichrichtung und in der Tiefe noch offen.



Im Zielgebiet 'Reaper' lassen die Bohrergebnisse und die regionalen geologischen Eigenschaften auf die Entdeckung eines großen, strukturell begrenzten, Kupfer-Goldsystems schließen. Die flachen Erkundungsbohrungen umfassten zwei Reihen in jeweils 100 m Abstand, wobei in jeder Reihe drei RC-Bohrlöcher von 43 bis 120 m Tiefe in 30 m Abständen niedergebracht wurden.



In allen Bohrlöchern wurden mehrere mineralisierte Zonen festgestellt. Die Bohrungen lassen auf eine 55 m breite Zone mit einer subvertikalen Mineralisierung mit mäßigen Kupfergehalten schließen. Die Mineralisierung besteht aus Chalkopyrit- und Pyrit-Einsprengungen, die in der Oxidzone instarkalterierte Metasedimente sowie Malachit und Goethit eingebettet sind.



Die auf 'Reaper' niedergebrachten Bohrungen fallen zwar auf den ersten Blick nicht so positiv auf, wobei es aber zu bedenken gilt, dass die Rückspühlbohrungen nicht tief sind und tendenziell die Gehalte mit der Tiefe zunehmen. Zu den besseren Bohrlochabschnitten mit einem Mindesterzgehalt von 0,3 % Kupfer gehören: 20 m mit einem Gehalt von 0,48 % Kupfer und 0,08 g/t Gold in der Bohrung RE006, sowie 20 m mit einem Gehalt von 0,48 % Kupfer und 0,04 g/t Gold in der Bohrung RE002. Die Bohrung RE001 lieferte über 19 m 0,43 % Kupfer und 0,02 g/t Gold.



Die Streichlänge der Mineralisierung ist noch nicht bekannt, die bekannte Kupferanomalie im Boden ist jedoch schon über 2,5 Kilometer identifiziert. Der Gehalt der breiteren Kupferanomalie im Boden ist möglicherweise kein Hinweis auf eine potenziell darunter liegende Mineralisierung.



Im Zielgebiet 'Hobby' umfassten die flachen RC-Erkundungsbohrungen vier Bohrlöcher bis in Tiefen von 70 bis 91 m, in 160 m Abständen. In drei Bohrlöchern wurden mehrere Abschnitte mit mäßigem Kupfergehalt im Metasediment festgestellt, die eventuell zu einer breiteren kontinuierlichen Zone der Mineralisierung gehören. In der Bohrung HB001 schnitt das Unternehmen über 16 m 0,46 % Kupfer und 0,03 g/t Gold. Die Bohrung HB002 lieferte über 5 m 0,51 % Kupfer und 0,04 g/t Gold während die Bohrung HB003 immerhin 18 m mit 0,31 % Kupfer und 0,03 g/t Gold lieferte.



Als nächstes plant man im Hause Altona Mining die Strategie für die nächste Explorationsphase und vor allem die 'SRIG'-Transaktion unter Dach und Fach zu bringen.





