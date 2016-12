neues deutschland: Präsident der New York University Hamilton: Beängstigender Populismus

(ots) - "Beängstigend" nennt Andrew David Hamilton,

Präsident der New York University (NYU), den zunehmenden Einfluss von

Populisten in Europa und den USA. Im Interview mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" betont der

Biochemiker: "Gerade weil Politiker, nicht nur im Vereinigten

Königreich von Großbritannien und in den Vereinigten Staaten von

Amerika, wieder von 'Splendid Isolation' reden und sich aus der

europäischen oder auch globalen Gemeinschaft zurückziehen wollen,

kommt Wissenschaftlern eine große Verantwortung zu. Wir müssen unsere

weltweiten Netzwerke weiter ausbauen und verdichten. "



Der gebürtige Brite, Jg. 1952, äußert sich im "nd"-Interview auch

zur Zukunft der US-amerikanischen Wissenschaften unter dem neuen

Präsidenten Donald Trump. Im Wahlkampf habe der Milliardär "sehr

besorgniserregende Statements von sich gegeben, die zweifeln lassen,

ob ihm die Zukunft der Wissenschaften am Herzen liegt, er sich der

Bedeutung der Finanzierung von Forschung bewusst ist". Da Trump

jedoch als Unternehmer ein Pragmatiker und kein Ideologe sei und

zudem selbst eine "exzellente Bildung" genossen habe, könne man

annehmen, dass der 45. US-Präsident versteht, wie wichtig die

Wissenschaften sind, nicht nur die Mathematik, Computertechnologie

und Künstliche Intelligenz.



Andrew Hamilton, bis 2015 Vizekanzler der Oxford University in

England, ist Anfang des Jahres zum 16. Präsidenten der größten

Privatuniversität der USA berufen worden.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432311

Anzahl Zeichen: 1876

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung