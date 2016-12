Translation of Technical Texts: german-english dictionary-terms mechatronics (sentence translator)

Einfache Uebersetzung von Betriebsanleitungen + Datenblaettern

https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3000421963



Translation of Technical Texts: german-english dictionary engineering/ mechatronics/ robotics

(sentence translator)



bzw.



zu kaufen unter:



https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000421963



ISBN: 9783000421969

CD-ROM

Sprachensoftware zum Uebersetzen mit 2 Eingabe-Masken:



- Eingabe-Maske fuer deutsch-englisch Text-Suche

(Elektrotechnik)



+



- Eingabe-Maske fuer deutsch-englisch Begriffe-Suche

(Mechatronik-Woerterbuch)





Ziel der Ueberlegungen waren:



Betriebsanleitungen / manuals sollen damit einfacher uebersetzt werden.



Durchfuehrung:



Es wurde eine extra-Suche nach Fachtexten / Wortverbindungen geschaffen.

(Um Passagen aus Bedienungsanleitungen und Datenblaetter zu verstehen, mithilfe von deutsch-englisch Mechatronik-Fachuebersetzungen).



Wie beispielsweise fogende Fachbegriffs-Uebersetzungen:



Geräteliste: Zu einer vollständigen Projektdokumentation gehört neben dem Schaltplan auch eine Geräteliste. {Pneumatik}

equipment list: In addition to the circuit diagram, complete project documentation also includes an equipment list.



Hinweise zu Störungen, Instandhaltung und Reparatur {Technik}

Notes on disturbances, maintance and repair



Eine unsachgemäße Instandhaltung kann sich negativ auf die Sicherheit auswirken. {Technik}

Improper maintenance can have an adverse effect on safety.



Instandhaltung und Fehlersuche an pneumatischen und elektropneumatischen Anlagen. {Pneumatik}

Maintenance of and fault finding on pneumatic and electropneumatic systems.



Allgemeine Anforderungen für die Sicherheit von Maschinen {Technik}

general standards for the safety of machines



Sicherheitsmaßnahmen, die vom Hersteller getroffen werden {Technik}

safety measures to be taken by the manufacturer





Motoren: Bei ordnungsgemäßer Wartung arbeiten diese Motoren störungsfrei. {Antriebstechnik}

Motors: These motors will run properly if serviced regularly.



Technische Daten und Typangaben an Betriebsmitteln {Technik}

Technical data and type data with items



Fachbereiche bei der Fach-Text-Suche:



Mechatronik /

Mechanik /

Antriebstechnik /

elektrische Anlagen /

Schaltgeraete

Pneumatik /

Elektronik /

Automatisierungstechnik bzw. Automation /

Werkzeugmaschinen /

Maschinenbau /

Mikroelektronik /

EDV /

Technik /

Messen-Steuern-Regeln (MSR) /

Roboter-Technik



Fachbereiche bei der Begriffe-Suche:



NEU: MIKROELEKTRONIK

NEU: Automatisierungstechnik erweitert

NEU: Robotertechnik erweitert

Informationstechnik (bzw. Datentechnik EDV Computertechnik, pc-begriffe),

Mechanik,

Kfz-Elektronik bzw. Automobil-Technik,

Pneumatik,

Hydraulik,

Automatisierungstechnik bzw. Automation

Metallurgie,

Fertigungstechnik,

Maschinenbau,

Antriebstechnik,

Roboter-Technik,

Handhabungstechnik,

Telekommunikation,

Elektrotechnik

Elektronik

Controlling

Kunststofftechnik



Zielgruppe:

Technisches Englisch fuer

elektrotechnische,

elektronische,

mechatronische

und informationstechnische Berufe



Impressum:

Mechatronik-Online-Shop:



http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de/



Mechatronik--Verlag Lehrmittel-Wagner (Lernsoftware + ebooks)

Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a

Germany; 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635

Tel.: 06182/22908

Fax: 06182843098





