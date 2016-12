Gigas Nutrition Blog: GN Gold Beef Gainer der wahrscheinlich effektivste Weight Gainer für den Aufbau fettfreier Muskelmasse, den der Markt zu bieten.

Produkt Highlights



Ausschließlich hydrolysiertes Rindfleischprotein als alleinige Proteinquelle

Kein billiges Rinderalbumin Konzentrat und keine billige gefriergetrocknete Rinderleber

Mit Creatine Polyhydrate™, dem wahrscheinlich effektivsten Kreatin der Welt

Mit Glutamine Polyhydrate™ für eine schnellere und bessere Regeneration

Enthält den Supernährstoff Colostrum

Agaricus Blazei Murill für die Förderung von Immunsystem und Gesundheit

Hochwertiger Kohlenhydratkomplex

Zugesetzte Amylase zur Förderung der Kohlenhydratverdauung

Zugesetzte konjugierte Linolsäure (CLA) und Omega 3+6 Fettsäuren

Nur 0,3 Gramm Fett pro 100 Gramm Pulver

Enthält alle für den Muskelaufbau wichtigen Vitamine

In 4 köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich







Weight Gainer gehören mit zu den ältesten Sportsupplements und sind in unterschiedlichen Formen seit Jahrzehnten auf dem Markt erhältlich. All diese Weight Gainer versprechen dem Anwender einen schnelleren Muskelaufbau, da sie dem Körper wichtige Baustoffe und Kalorien zuführen, die er für den Aufbau von Muskelmasse benötigt. So weit die Werbeversprechungen…

In der Praxis sieht das Ganze leider in der Regel ganz anders aus. Die meisten auf dem Markt erhältlichen Weight Gainer bestehen ausschließlich aus etwas – nicht immer besonders hochwertigem - Protein und einer großen Menge Einfachzucker, die schnell in den Blutkreislauf schießen und zu einer Achterbahn des Blutzuckers und der Insulinspiegel führen. Natürlich ermöglichen solche Produkte einen schnellen Masseaufbau, doch leider wird diese Masse in der Regel mehr aus Körperfett als aus neu aufgebauter fettfreier Muskelmasse bestehen.

Wie Sie sich vorstellen können, sahen wir diesen Sachverhalt als alles andere als befriedigend an und stellten uns der Herausforderung, einen Weight Gainer zu entwickeln, der den Aufbau fettfreier Muskelmasse und nicht den Aufbau von Körperfett fördert. Das Ergebnis dieser Anstrengungen hat alle unsere Erwartungen übertroffen und wird auch diejenigen begeistern, die Weight Gainern bisher aus gutem Grund sehr kritisch gegenüber gestanden haben.



Sie werden sich wahrscheinlich fragen, wie wir diese Herausforderung, an der so viele andere Supplementhersteller bisher gescheitert sind, gemeistert haben. Die Antwort liegt in der perfekten Auswahl und Kombination der im GN Gold Beef Gainer enthaltenen Inhaltsstoffe. Der erste und mit der wichtigste Schritt war die Wahl der richtigen Proteinquelle. Hier haben wir uns anders als unsere Mitbewerber nicht für Wheyprotein oder irgendeine Mehrkomponentenproteinmischung entschieden, sondern mit hydrolysiertem Rindfleischproteinhydrolysat die wahrscheinlich beste zur Zeit im Bereich der Supplementindustrie erhältliche Proteinquelle gewählt. Natürlich verwenden wir nicht irgendein Rindfleischproteinhydrolysat, sondern ausschließlich unser bewährtes Gold Beef, das den wenigen anderen erhältlichen Rindfleischproteinpulvern deutlich überlegen ist.

Der nächste Schritt bestand in der Auswahl der optimalen Kohlenhydratmatrix. Anstelle der minderwertigen Einfachzucker, die man in den meisten anderen Weight Gainern vorfindet, verwenden wir ausschließlich hochwertige Kohlenhydrate, die auch bei der Herstellung medizinischer Trink- und Sondennahrung zum Einsatz kommen.

Eigentlich hätten diese beiden Schritte bereits ausgereicht, um einen Gainer zu entwickeln, der besser als über 90% der restlichen auf dem Markt erhältlichen Weight Gainer ist. Doch das war uns natürlich nicht genug. Wir wollten nicht irgendeinen besseren Weight Gainer, sondern den besten Gainer entwickeln, den Sie für Ihr Geld kaufen können.

Aus diesem Grund haben wir nach weiteren Inhaltsstoffen gesucht, die unseren GN Gold Beef Gainer noch effektiver und wirkungsvoller machen können. Das Resultat ist eine Kombination aus vier höchst effektiven Wirkstoffkomplexen:





Der Gold Beef Gainer Carb Complex:





Maltodextrin



Kohlenhydrate stellen mengenmäßig den Hauptbestandteil eines jeden Weight Gainers dar, weshalb es umso wichtiger ist, die richtigen Kohlenhydratquellen zu wählen. Die in einem Weight Gainer enthaltenen Kohlenhydrate dienen dazu, den Körper mit der notwendigen Energie zu versorgen, die er für den Muskelaufbau und die Regeneration nach dem Training benötigt. Leider enthalten die meisten auf dem Markt erhältlichen Weight Gainer aus Kostengründen ausschließlich billige Einfachzucker wie Dextrose als alleinige Kohlenhydratquelle.

Wir haben uns stattdessen für Maltodextrin als primäre Kohlenhydratquelle entschieden. Maltodextrin wird auch im medizinischen Bereich als primärer Energieträger bei der Herstellung medizinischer Trink- und Sondennahrung verwendet, da es sich bei dieser Kohlenhydratquelle nicht um einfache Zuckermoleküle, sondern um eine Kombination von Dimeren, Oligomeren und Polymeren der Glukose (d.h. komplexe Strukturen unterschiedlicher Länge, die aus mehreren Glukosemolekülen bestehen) handelt.

Neben diesen strukturellen Vorzügen ist Maltodextrin außerdem sehr viel weniger süß als Einfachzucker, wodurch eine klebrig süße Konsistenz des zubereiteten Gainers verhindert wird. Zusätzlich hierzu besitzt Maltodextrin eine sehr viel niedrigere Osmolarität als Einfachzucker, was in der Praxis bedeutet, dass es sehr viel weniger Wasser bindet. Dies ist insbesondere beim Verzehr nach dem Training von Vorteil, wenn sich der Körper in einem dehydrierten Zustand befindet.





Agaricus blazei Murill



Der Agaricus blazei Murill ist ein auch unter dem Namen Mandelpilz bekannter essbarer Pilz, der eine Reihe sehr interessanter Eigenschaften aufweist. Der Agaricus blazei Murill ist sehr reich an Polysacchariden wie Alpha und Beta Glukanen, die das Immunsystem durch eine Stimulation der Zellen des Immunsystems und eine Stimulation der Produktion von Immunsystem Zytokinen anregen und so Gesundheit und Abwehrkräfte fördern (1). Darüber hinaus scheint der Agaricus blazei Murill in den Körperzellen direkte antivirale Eigenschaften zu besitzen und könnte so die Ausbreitung von Viren im Körper hemmen (1, 2). Wie jedem intensiv trainierenden Sportler bewusst sein dürfte, ist ein gesundes Immunsystem die beste Versicherung gegen krankheitsbedingte Trainingsauszeiten, welche die Trainingsfortschritte massiv behindern können.

Doch der eigentliche Grund dafür, dass der Agaricus blazei Murill Bestandteil des GN Gold Beef Gainer Carb Complex ist, besteht darin, dass der Konsum dieses Pilzes die Blutzuckerspiegel senken und eine bestehende Insulinresistenz reduzieren kann (3, 4). Dies ist ein großer Vorteil, da gerade während des Konsums eines kohlenhydratreichen Gainers eine optimale Regulation des Blutzuckerspiegels und der Insulinausschüttung von entscheidender Bedeutung sind, um einen unerwünschten Aufbau von Körperfett zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die zugeführten Kohlenhydrate zum Zweck der Energieversorgung und der Regeneration der Glykogenspeicher verwendet werden.

Zusätzlich zu diesen interessanten Eigenschaften besitzt der Agaricus blazei Murill stark ausgeprägte, die Entwicklung von Krebs hemmende Eigenschaften und scheint Untersuchungen zufolge die Gesundheit des Verdauungssystems, des Herz Kreislauf Systems und der Knochen zu unterstützen.





Amylase



Diese eigentlich an sich schon optimale Kombination war uns noch nicht genug, weshalb wir unserem GN Gold Beef Gainer Carb Complex zusätzlich das für die Kohlenhydratverdauung benötigte Enzym Amylase hinzugefügt haben, welches komplexe Kohlenhydrate in vom Körper verwertbare einzelne Zuckermoleküle zerlegt. Hierdurch wird die Kohlenhydratverdauung unterstützt, was besonders im Rahmen einer hohen Nährstoffzufuhr sinnvoll ist.





Der Gold Beef Gainer Complex





Hydrolysiertes Rindfleischprotein



Bodybuilder überall auf der Welt sind sich seit Anbeginn der Bodybuilding Ära darüber einig, dass wenn es um den Muskelaufbau geht, Rindfleisch allen anderen Proteinquellen haushoch überlegen ist, da es deutlich bessere Zuwächse an fettfreier Muskelmasse als Milchproteine und pflanzliche Proteine ermöglicht. Was würde also näher liegen, als einen Gainer zu entwickeln, der Rindfleischprotein als alleinige Proteinquelle enthält…

Natürlich verwenden wir nicht irgendein Rindfleischproteinhydrolysat, sonder nur das beste hydrolysierte Rindfleischprotein, das Sie auf dem Markt finden werden. Anders als die von anderen Firmen verwendeten Rindfleischproteinpulver ist das in unserem GN Gold Beef Gainer enthaltene hydrolysierte Rindfleischprotein frei von minderwertiger hydrolysierter Gelatine, minderwertigem billigem Rinderalbumin Konzentrat und billiger gefriergetrockneter Rinderleber. Hierdurch wird sichergestellt, dass Sie die hochwertigste Kombination von Aminosäuren bekommen, die Sie in einem Rindfleischproteinhydrolysat finden werden. Darüber hinaus liegen zwischen dem von uns verwendeten hydrolysierten Rindfleischprotein und den Produkten der Konkurrenz was den Geschmack angeht Welten, was einen entscheidenden Vorteil darstellt… sind wir mal ehrlich… würden Sie regelmäßig einen Weight Gainer trinken, der grausam schmeckt?

Das von uns verwendete hydrolysierte Rindfleischprotein ist sogar echtem Rindfleisch überlegen, da selbst hochwertiges Rindfleisch immer noch deutliche Mengen an Fett und Cholesterin enthält und den Verdauungstrakt belastet, was insbesondere vor dem Training nicht wünschenswert ist. Im Gegensatz hierzu ist das im GN Gold Beef Gainer enthaltene hydrolysierte Rindfleischprotein völlig frei von Cholesterin und praktisch frei von Fett, während es gleichzeitig leicht verdaulich ist.

Darüber hinaus ist hydrolysiertes Rindfleischprotein frei von Laktose und Sojabestandteilen, so dass der Gold Beef Gainer von GN Laboratories perfekt für Sportler geeignet ist, die aufgrund einer Laktoseintoleranz oder einer Sojaallergie keine Milchproteine oder Sojaproteine verwenden können.





Creatin Polyhydrate™



Kreatin ist das mit Abstand am besten untersuchte Supplement zur sportlichen Leistungssteigerung und es gibt tausende wissenschaftlicher Studie, die eindeutig zeigen, dass Kreatin die sportliche Leistungsfähigkeit, die Kraftproduktion, die Muskelproteinsynthese, die fettfreie Muskelmasse und den Pump steigern kann, während es gleichzeitig gesundheitlich unbedenklich und sicher ist (5, 6, 7). Aktuelle Untersuchungen deuten sogar darauf hin, dass es sich bei Kreatin um einen Myostatin Hemmer handeln könnte (8).

Vor diesem Hintergrund war es von Anfang an klar, dass Kreatin ein fester Bestandteil unseres GN Gold Beef Gainer werden würde. Anstelle von Kreatin Monohydrat, welches unerwünschte Wassereinlagerungen fördern kann oder exotischen modischen Kreatinverbindungen ohne belegten Mehrwert haben wir uns bei unserem GN Gold Beef Gainer für die wahrscheinlich innovativste und beste Kreatinform entschieden, die man heute zutage auf dem Markt finden kann. Die Rede ist natürlich von unserem Creatine Polyhydrate™, welches Kreatin Monohydrat und allen anderen Kreatinformen haushoch überlegen ist.

Diese Überlegenheit beruht unter anderem darauf, dass das in Creatine Polyhydrate™ enthaltene Kreatin HCl im Vergleich zu nur schlecht in Wasser löslichem Kreatin Monohydrat eine um den Faktor 59 bessere Wasserlöslichkeit aufweist. Die Löslichkeit einer Kreatinform ist für deren Aufnahme und Bioverfügbarkeit von entscheidender Bedeutung, da der Körper Kreatin nur in gelöster Form aufnehmen kann, während ungelöstes Kreatin vom Körper einfach wieder ausgeschieden wird und darüber hinaus Nebenwirkungen wie Verdauungsprobleme und Blähungen hervorrufen kann.

Die hohe Bioverfügbarkeit von Creatine Polyhydrate™ wird durch die schon an sich sehr gute Säurestabilität von Kreatin HCl und die zusätzliche Verwendung eines innovativen Säurepuffers weiter gesteigert, da Creatine Polyhydrate™ im Gegensatz zu einfachem Kreatin Monohydrat im sauren Umfeld des Magens nicht in wirkungsloses Kreatinin umgewandelt wird. Hierdurch stehen dem Körper 100% des zugeführten Kreatins in unveränderter, voll wirksamer Form zur Verfügung!

Und als ob dies noch nicht genug wäre, steigern zugesetzte probiotische Bakterien die Kreatinaufnahme im Verdauungstrakt um weitere 20%. All dies hat zur Folge, dass nur 750 mg Creatine Polyhydrate™ eine deutlich stärkere Wirkung als über 5.000 mg Kreatin Monohydrat aufweisen! Eine deutlich geringere notwendige Dosierung bedeutet natürlich auch deutlich geringere potentielle Nebenwirkungen wie Wassereinlagerungen oder Verdauungsprobleme, was Creatine Polyhydrate™ auch zum am besten verträglichen Kreatin auf dem Markt macht.





Glutamin Polyhydrate™



Glutamin ist die Aminosäure, die im Muskelgewebe in der höchsten Konzentration vorkommt und vom Körper für eine Vielzahl von Prozessen benötigt wird. Leider führen intensive Trainingseinheiten zu einer Situation, in der der Körper nicht genügend Glutamin produzieren kann, um seinen Bedarf zu decken (9). Nach einer solchen Trainingseinheit sind die Glutaminspiegel des Körpers um bis zu 50% reduziert und es kann mehrere Stunden dauern, bis diese wieder ihren Normalwert erreichen (10). Wenn der Körper mehr Glutamin benötigt, als er herstellen kann, beginnt er mit dem Abbau von Muskelgewebe, um an das darin enthaltene Glutamin zu kommen und verzweigtkettige Aminosäuren für die Synthese von Glutamin zu erhalten (11).

Diesem katabolen Muskelabbau kann mit einer Glutaminzufuhr entgegen gewirkt werden und zusätzliche Kohlenhydrate wie das im GN Laboratories Gold Beef Gainer enthaltene Maltodextrin können die Plasmaglutaminspiegel um bis zu 200% erhöhen (12). Darüber hinaus kann oral zugeführtes Glutamin die Glykogen Resynthese während der Regenerationsphase verbessern, was in einer schnelleren Wiederauffüllung der Glykogenspeicher und einer beschleunigten Regeneration resultiert (12, 13).

Doch Glutamin besitzt neben antikatabolen und regenerationsfördernden Eigenschaften auch direkte anabole Eigenschaften, da es einerseits ähnlich wie Kreatin das Muskelzellvolumen vergrößert, was in einem anabolen (muskelaufbauenden) Umfeld resultiert (14) und andererseits Proteinsynthese und Stickstoffbilanz in den Muskelzellen und somit letztendlich auch das Muskelwachstum positiv beeinflusst (15). Interessanterweise scheinen Glutamin und Kreatin bezüglich ihrer anabolen Eigenschaften synergistisch zusammenzuwirken, was durch die Kombination von Creatine Polyhydrate™ und Glutamine Polyhydrate™ im GN Laboratories Gold Beef Gainer unterstützt wird.

All diese Eigenschaften machten es zu einer Selbstverständlichkeit, das Glutamin ein fester Bestandteil unseres Gold Beef Gainers werden musste. Leider ist reguläres Kreatin im sauren Umfeld des Magens nicht besonders stabil und zerfällt schnell in Harnstoff und Pyroglutamat, bevor es vom Körper aufgenommen werden kann. Aus diesem Grund verwenden wir bei unserem Gold Beef Gainer unser innovatives Glutamine Polyhydrate™, welches aufgrund seines integrierten Säurepuffers eine außergewöhnlich gute Säurestabilität aufweist und dessen Bioverfügbarkeit durch die Zugabe probiotischer Bakterien weiter gesteigert werden konnte.

Durch diese Innovationen können nahezu 100% des zugeführten Glutamine Polyhydrats™ vom Körper verwertet werden und 3 Gramm Glutamine Polyhydrate™ besitzen dieselbe Wirkung wie 10 bis 15 Gramm reguläres Glutamin. Letztes ist für Menschen mit empfindlichem Magen, die auf größere Glutaminmengen leicht mit Magenbeschwerden reagieren können, von besonderem Interesse und macht Glutamine Polyhydrate™ nicht nur zum effizientesten, sondern auch zum am besten verträglichen Glutamin auf dem Markt.





Colostrum



Colostrum ist die Erstmilch, die von Säugetieren produziert wird, um das Neugeborne während der ersten Tage optimal mit Nährstoffen, Wachstumsfaktoren und Antikörpern zu versorgen. Wenn man auf alle gesundheitlichen Vorzüge von Colostrum eingehen wollte, dann müsste man wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben, weshalb wir uns an dieser Stelle auf die für Bodybuilder und Sportler relevanten Eigenschaften von Colostrum beschränken werden. Neben zahlreichen das Immunsystem stärkenden Verbindungen ist Colostrum sehr reich an Wachstumsfaktoren wie IGF-I, IFG-II und TGF-alpha, TGF-beta 1 und TGF-beta 2, welche beim Muskelaufbau eine wichtige Rolle spielen.

Natürlich überstehen komplexe Eiweißmoleküle wie IGF-I den Verdauungsprozess nicht intakt und können deshalb auch nicht in intakter Form vom Körper aufgenommen werden, es konnte jedoch gezeigt werden, dass zumindest bei IGF-I eine orale Zufuhr in Form von Colostrum die körpereigene IGF-I Produktion anregt (17). Weitere Studien konnten direkt zeigen, dass der Verzehr von Colostrum in Verbindung mit körperlichem Training bei Männern und Frauen die fettfreie Körpermasse (sprich Muskelmasse) erhöht (18, 19).





Der Gold Beef Lipid Complex:





Konjugierte Linolsäure (CLA)



Konjugierte Linolsäure (kurz CLA) ist eine natürlich in der Nahrung vorkommende Fettsäure, von der im Rahmen von Studien gezeigt werden konnte, dass Sie die Menge an fettfreier Muskelmasse erhöhen kann, während sie gleichzeitig den Körperfettanteil reduziert. Diese Eigenschaften weisen auf eine nährstoffumverteilende Wirkung von CLA hin, was mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet, dass CLA bewirkt, dass mehr der über die Nahrung zugeführten Nährstoffe für den Muskelaufbau verwendet werden. Diese Eigenschaft macht CLA zur idealen Zutat für ein Produkt wie unseren Gold Beef Gainer.





Omega 3 und 6 Fettsäuren



Die ungesättigten Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren gehören zu den essentiellen Fettsäuren, die dem Körper über die Nahrung zugeführt werden müssen, da er sie nicht selbst herstellen kann. Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren sind unter anderem für die korrekte Funktion des Immunsystems, einen gesunden Fettstoffwechsel und den Aufbau sowie die Aufrechterhaltung der Zellmembran essentiell. Darüber hinaus können Omega 3 Fettsäuren die Insulinsensitivität verbessern und den Abbau von Körperfett fördern.





Der Gold Beef Gainer Vitamin Complex:



Vitamine spielen im Körper eine Vielzahl unterschiedlicher wichtiger Rollen und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ohne Vitamine praktische alle wichtigen Körperfunktionen zum Erliegen kommen würden. Da bestimmte Vitamine positive Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel besitzen und den Eiweiß- und Glykogenstoffwechsel fördern können, haben wir unserem GN Gold Beef Gainer diese Vitamine in konzentrierter Form hinzugefügt. Insbesondere die Mitglieder der Familie der B-Vitamine sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, weshalb bereits eine Portion unseres Gold Beef Gainers zwischen 43 und 290% des Tagesbedarfs der wichtigsten B Vitamine deckt. Diese Vitamine wurden absichtlich so hoch dosiert, da eine Überdosierung dieser Vitamine gesundheitlich unbedenklich ist und Sportler einen im Vergleich zum Durchschnittsbürger deutlich erhöhten Bedarf dieser Vitamine aufweisen.





Wie können Sie den Gold Beef Gainer am effektivsten einsetzen?



Die möglichen Einsatzbereiche für den GN Laboratories Gold Beef Gainer sind sehr vielfältig und abhängig vom gewählten Einsatzgebiet unterscheidet sich auch der optimale Einnahmezeitpunkt. Die häufigsten Einsatzbereiche sind die folgenden:

Erhöhung der Kalorien und Nährstoffzufuhr während einer Masseaufbauphase: Bei diesem Szenario geht es primär darum, die tägliche Nährstoff und Kalorienzufuhr durch zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten konsumierte Shakes zu erhöhen, um dem Körper die zusätzlichen Nährstoffe und Kalorien zu liefern, die er für einen maximalen Aufbau neuer Muskelmasse benötigt. Trinken Sie bei diesem Anwendungsbereich je nach gewünschter Kalorienzufuhr zwischen einem und drei bis vier Gold Beef Gainer Shakes täglich zwischen oder nach den Mahlzeiten.

Förderung der Regeneration nach dem Training: Trinken Sie, wenn es Ihnen primär um eine beschleunigte und optimale Regeneration nach dem Training geht, einen Gold Beef Gainer Shake direkt nach dem Training und bei Bedarf einen weiteren Gold Beef Gainer Shake 60 bis 90 Minuten später, um die Glykogenspeicher der Muskulatur nach dem Training wiederaufzufüllen und den Körper mit wichtigen für den Muskelaufbau benötigten Aminosäuren zu versorgen.

Ersatz für eine Mahlzeit: Ein Gold Beef Gainer Shake eignet sich ideal als Ersatz für eine Mahlzeit, wenn Sie entweder keine Zeit zur Zubereitung einer vollwertigen Mahlzeit haben oder Ihnen nicht nach fester Nahrung ist.





Die GN Laboratories Qualitätsgarantie



Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.





Referenzen:



Faccin LC, Benati F, Rincão VP (July 2007). "Antiviral activity of aqueous and ethanol extracts and of an isolated polysaccharide from Agaricus brasiliensis against poliovirus type 1". Letters in Applied Microbiology 45 (1): 24–8

Sorimachi K, Ikehara Y, Maezato G (July 2001). "Inhibition by Agaricus blazei Murill fractions of cytopathic effect induced by western equine encephalitis (WEE) virus on VERO cells in vitro". Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 65 (7): 1645–7.

Kim, YW; Kim, KH; Choi, HJ; Lee, DS (2005). "Anti-diabetic activity of beta-glucans and their enzymatically hydrolyzed oligosaccharides from Agaricus blazei". Biotechnology letters 27 (7): 483–7.

Hsu, CH; Liao, YL; Lin, SC; Hwang, KC; Chou, P (2007). "The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves insulin resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial". Journal of alternative and complementary medicine 13 (1): 97–102.

Kilduff LP, Vidakovic P, Cooney G, Twycross-Lewis R, Amuna P, Parker M, Paul L, Pitsiladis YP. Effects of creatine on isometric bench-press performance in resistance-trained humans. Med Sci Sports Exerc. 2002 Jul;34(7):1176-83.

Mihic S, MacDonald JR, McKenzie S, Tarnopolsky MA. Acute creatine loading increases fat-free mass, but does not affect blood pressure, plasma creatinine, or CK activity in men and women. Med Sci Sports Exerc. 2000 Feb;32(2):291-6.

Parise G, Mihic S, MacLennan D, Yarasheski KE, Tarnopolsky MA. Effects of acute creatine monohydrate supplementation on leucine kinetics and mixed-muscle protein synthesis. J Appl Physiol. 2001 Sep;91(3):1041-7.

Saremi A, Gharakhanloo R, Sharghi S, Gharaati MR, Larijani B, Omidfar K (April 2010). "Effects of oral creatine and resistance training on serum myostatin and GASP-1". Mol. Cell. Endocrinol. 317 (1–2): 25–30.

Miller, A.L. (1999). Therapeutic considerations of l-glutamine. Alternative Medicine Review. 4: 239-48.

Rowbottom DG, Keast D, Morton AR. The emerging role of glutamine as an indicator of exercise stress and overtraining. Sports Med. 1996 Feb;21(2):80-97. Review.

Holecek M. Relation between glutamine, branched-chain amino acids, and protein metabolism. Nutrition. 2002 Feb;18(2):130-3. Review

Van Hall, Saris WH, van de Schoor PH, Wagenmakers AJ. The effect of free glutamine and peptide ingestion in the rate of muscle glycogen resynthesis in man. Int J Sports Med 2000. 21 (1):25-30.

Varnier M, Leese GP, Thompson J, Rennie MJ.Stimulatory effect of glutamine on glycogen accumulation in human skeletal muscle. Am J Physiol (1995). 269 (2 Pt 1): E309-315.

Haussinger D et al. Cellular hydration state: An important determinant of protein catabolism in health and disease. Lancet 341:1330-1332.1993.

VanAcker BA,.et al. (1999) Glutamine:the pivot of our nitrogen economy? JPEN, 23:S45-8.

Morrissey, Jeremiah J and Klahr, Saulo and others (1997): activation of nitric oxide synthase in endothelial cells. Proceedings of the Association of American Physicians 109 (1): 51

Mero, A.; Kähkönen, J.; Nykänen, T.; Parviainen, T.; Jokinen, I.; Takala, T.; Nikula, T.; Rasi, S. et al. (Aug 2002). "IGF-I, IgA, and IgG responses to bovine colostrum supplementation during training". J Appl Physiol 93 (2): 732–9.

Hofman, Z.; Smeets, R.; Verlaan, G.; Lugt, R.; Verstappen, PA. (Dec 2002). "The effect of bovine colostrum supplementation on exercise performance in elite field hockey players". Int J Sport Nutr Exerc Metab 12 (4): 461–9.

Antonio, J.; Sanders, MS.; Van Gammeren, D. (Mar 2001). "The effects of bovine colostrum supplementation on body composition and exercise performance in active men and women". Nutrition 17 (3): 243–7.







GN Gold Beef Gainer Nur 0,3 Gramm Fett pro 100 Gramm Pulver.





5000 GramsCookies Cream

Serving Size220g

Servings Per Container 23

Amount Per Serving

% Daily Value*

Energy818.2kcal

Total Fat7,66 g

Saturated Fat0,00 g

Unsaturated Fat0,00 g

Carbohydrate142,82 g

Protein47,48 g

Vitamin A122,10 µg

Vitamin C121,00 mg

Vitamin B1468,60 µg

Vitamin B21,10 mg

Vitamin B368,50 mg

Vitamin B63,61 mg

Vitamin B127,26 µg

Chrome118,80 µg

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:

Ingredients:

(Maltodextrin, Agaricus biacei muril 20% polysaccharides, amylase), gold Beef Gainer Complex: (Hydrolyzed Beef Protein, Creatine polyhydrates ™, glutamine polyhydrates ™, potassium bicarbonate, sodium bicarbonate, Colostrum 20%), gold Beef Lipid Complex: (conjugated linoleic acid (CLA), omega-3 vegetable powder +6), gold Beef Gainer vitamin complex (Ascobinsäure, calcium carbonate, chromium yeast (2000 g / g), magnesium carbonate, niacin, cyanocobalamin, pyridoxine HCl, riboflavin, vitamin A 500,000 IU / g, thiamine HCl), cocoa, flavoring, filler silica / silica sol, sweeteners acesulfame K and sucralose







http://gigasnutrition.com/de/beef-gainer/2741-gold-beef-gainer.html



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Gigas Nutrition BV

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



