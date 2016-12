Gute Gründe für das Fachhandwerk

Die Firma Helmut Hinz GmbH & Co aus Köln setzt seit über 70 Jahren auf Qualität und Service.

Helmut Hinz - Wasser-Wärme-Umwelt

(firmenpresse) -

Als Meister- und Fachbetrieb setzt die Helmut Hinz GmbH & Co. seit über 70 Jahren ganz bewusst auf Qualität und Service. Als lokales Unternehmen kann die Firma Hinz dabei den Kunden viele Vorteile bieten, die Online-Händler oder überregionale Anbieter nicht oder nur eingeschränkt leisten können.

Zeit für die Kunden.

Die Nähe zu den Kunden wird immer wieder geschätzt, denn wer sich kennt, versteht sich besser. Ein eigener Ansprechpartner in direkter Nachbarschaft steigert die Zufriedenheit mit dem fertigen Produkt. Aus diesem Grund nehmen sich die Mitarbeiter der Firma Hinz für Beratungsgespräche viel Zeit und laden zum Beispiel bei Badplanungen alle im Haus lebenden Personen zum Gesprächstermin ein, um den größtmöglichen Komfort und Nutzen für alle Beteiligten zu erreichen. Auch werden die Kunden zum Einkauf beim Großhändler begleitet, um sie bei der Produktauswahl zu beraten.

Bei Hausterminen wird sich ebenso Zeit für eine genaue Fehleranalyse, eine ausführliche Geräteeinweisung oder den kurzen Austausch von persönlichen Erfahrungen genommen.

Leistung individuell auf den Kunden abgestimmt.

Eine ausführliche Klärung aller Wünsche und örtlichen Gegebenheiten zahlt sich immer aus. Als Fachbetrieb ist die Firma Hinz bei gesetzlichen Bestimmungen, Materialvoraussetzungen und den neusten technischen Entwicklungen auf dem Laufenden und empfiehlt aus über 3 Millionen Sanitär- und Heizungsprodukten die passenden Artikel. Zudem sind die Häuser und Wohnungen der Kunden oft seit vielen Jahren bekannt. Dadurch können auch bei schwierigen baulichen Voraussetzungen oder individuellen Sonderwünschen jederzeit praxisgerechte Lösungen gefunden werden.

Auf den Fachbetrieb "im Veedel" ist Verlass.

Als lokale Firma ist die Helmut Hinz GmbH & Co. an einer langfristigen Kundenbeziehung und zufriedenen Stammkunden interessiert. Deshalb wird ausschließlich mit hochwertigen Produkten von namhaften Herstellern gearbeitet, deren Qualität die Firma im Laufe der Jahre überzeugt hat. Das heißt, es werden nur Originalteile verwendet sowie nach hiesigen Gesetzen produzierte und geprüfte Ware. Das wirkt auf den ersten Blick kostspieliger, zahlt sich am Ende aber durch seltenere Reparaturen oder Reklamationen, eine langfristigere Ersatzteilversorgung und ein geringeres Gefährdungsrisiko aus.



Ein Traditionsbetrieb mit Zukunft.

Als Traditionsbetrieb weiß die Firma Hinz, dass zum Erfolg mehr dazu gehört als die reine fachliche Expertise. Das Leistungsangebot und Engagement bleibt vielfältig: ehrenamtliches und lokales Engagement, Investitionen in Aus- und Fortbildung sowie hochwertige Arbeitsgeräte und aktuelle Software. Umweltschonende Aspekte werden berücksichtigt und auf die kompetente Beratung der Kunden über finanzielle Förderungen und Zukunftstechnologien Wert gelegt. Der umfangreiche Schutz der Arbeitsstellen vor Schmutz oder Gefährdungssituationen ist für die Firma aus Köln-Sülz ebenso selbstverständlich wie die kostenlose Entsorgung von Verpackungsmaterial oder die Vermeidung von Folgekosten durch Komplettpreisangebote.

Nach nun 70 Jahren freut sich die Helmut Hinz GmbH & Co. auf viele weitere Jahre in guter Nachbarschaft.



Kontakt:

Helmut Hinz GmbH & Co.

Kathrin Koch

Sülzgürtel 6-8, 50937 Köln

Tel. 0221- 904240-58; Mail: kk(at)hinz-koeln.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hinz-koeln.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Helmut Hinz

Leseranfragen:

Sürther Hauptstr. 59, 50999 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 05.12.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432352

Anzahl Zeichen: 3639

Kontakt-Informationen:

Firma: Helmut Hinz

Ansprechpartner: Michael Quack

Stadt: Köln

Telefon: 02236-9615585



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.