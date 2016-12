Jochen Köstler wird Geschäftsführer der Constantin Entertainment (FOTO)

Jochen Köstler verstärkt ab dem 1. Januar 2017 die

Geschäftsführung der Constantin Entertainment um Ulrich Brock, Onno

Müller und Otto Steiner. Gemeinsam mit Otto Steiner wird er sich um

das deutsche Geschäft der Constantin Film-Tochter kümmern, Ulrich

Brock wird sich auf das internationale Geschäft konzentrieren.



Jochen M. Köstler (geb. 1973) ist seit der Gründung der Constantin

Entertainment im Jahr 2001 im Unternehmen tätig. Seine Karriere

begann er als Herstellungsleiter und Executive Producer. In den

Jahren 2010 und 2011 leitete er Constantin Entertainment Serbia und

produzierte in Belgrad Erfolgsformate für den Sender PRVA. Seit 2012

ist Jochen M. Köstler Produzent im Geschäftsbereich Show und

Primetime-Unterhaltung sowie stellvertretender Geschäftsführer. In

dieser Zeit verantwortete er u.a. Sendungen wie "Die große ProSieben

Völkerball-Meisterschaft", "Geht's noch - Kayas Woche", "Bully macht

Buddy" oder "Extrem Schön".



Constantin Entertainment ist eines der größten deutschen

TV-Produktionsunternehmen und realisiert innovative

Unterhaltungsformate für den deutschen und internationalen TV-Markt.

Als Produktionspartner für attraktive, qualitativ hochwertige,

erfolgreiche und ausgezeichnete Unterhaltungsformate arbeitet

Constantin Entertainment mit allen großen deutschen und vielen

europäischen TV-Sendern zusammen.



Die Geschäftsführung der Constantin Entertainment besteht ab dem

1. Januar 2017 aus Ulrich Brock, Onno Müller, Jochen Köstler und Otto

Steiner.







