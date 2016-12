Zu viert auf 25 Quadratmetern / Das war für den Richter ein klarer Fall der Überbelegung (FOTO)

Bis zu einer gewissen Grenze ist es die Privatsache eines Mieters,

mit wie vielen Familienangehörigen er sich in seiner Wohnung aufhält

- ob es also etwas enger zugeht oder jedem Mitbewohner viel Raum

zugestanden wird. Doch eines dürfen Mieter nicht tun: Es ist ihnen

nicht gestattet, das Objekt überzubelegen. In einem Münchner Fall war

schon via Mietvertrag vereinbart worden, dass sich in einer

25-Quadratmeter-Einraumwohnung nur der Mieter und höchstens noch

seine (Ehe-)Partnerin dauerhaft aufhalten dürften. Im Laufe der Zeit

kamen allerdings zwei Kinder des Paares hinzu. Der Eigentümer

kündigte mit dem Hinweis auf Überbelegung. Die Justiz sah es nach

Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS ebenso und

verwies darauf, dass einem Erwachsenen bzw. zwei Kindern im Alter bis

zu 13 Jahren durchschnittlich mindestens zehn Quadratmeter zustehen

müssten. Das sei hier klar unterschritten.



(Amtsgericht München, Aktenzeichen 415 C 3152/15)







Pressekontakt:

Dr. Ivonn Kappel

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen

Referat Presse

Tel.: 030 20225-5398

Fax : 030 20225-5395

Email: ivonn.kappel(at)dsgv.de



