Ein Ort, zwei Haushalte / Der Fiskus verweigerte einem Arbeitnehmer steuerliche Vorteile (FOTO)

Normalerweise wird die doppelte Haushaltsführung von Arbeitnehmern

geltend gemacht, die an einem Ort ihren privaten Lebensmittelpunkt

haben (zum Beispiel in Gestalt der Familienwohnung) und an einem

anderen, weiter entfernten Ort ihren Arbeitsplatz haben und dort

ebenfalls eine Wohnung unterhalten. Doch was geschieht, wenn beide

Wohnungen innerhalb einer einzigen, wenn auch sehr großen Stadt

liegen? Mit dieser Frage musste sich nach Auskunft des Infodienstes

Recht und Steuern der LBS die Spezialgerichtsbarkeit befassen.

(Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Aktenzeichen 7 K 7366/13; unter VI

R 2/16 anhängig beim Bundesfinanzhof)



Der Fall:



Ein Arbeitnehmer machte in seiner Steuererklärung die doppelte

Haushaltsführung geltend. Seinen Angaben zu Folge ersparte er sich

durch den zweiten Wohnsitz - nahe am Ort der Berufsausübung - eine

Fahrtzeit von bis zu einer Stunde (einfache Strecke). Doch das

Finanzamt weigerte sich, das anzuerkennen. Innerhalb eines Ortes sei

ein solcher Weg zum Arbeitsplatz durchaus noch im Bereich des

Vertretbaren.



Das Urteil:



"Unter den Bedingungen einer Großstadt", so hieß es in der

schriftlichen Urteilsbegründung, "sind Fahrzeiten zwischen Wohnung

und Arbeitsstätte von etwa einer Stunde üblich und ohne weiteres

zumutbar". Das gelte insbesondere dann, wenn ein gut ausgebautes Netz

an Nah- und Fernverkehrsverbindungen existiere. Hier habe eine

Nachprüfung mit dem Routenplaner ergeben, dass man mit dem Pkw 37

Minuten und mit der S-Bahn 57 Minuten unterwegs sei. Das Fazit der

Richter: "Dies liegt noch im Rahmen der einem Steuerpflichtigen

zumutbaren Wegezeit."







