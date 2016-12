Unbefugt geparkt / Grundstückseigentümer durfte abschleppen lassen (FOTO)

Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge bieten häufig Anlass zu großem

Ärger. Selbst wenn dadurch nicht gleich Feuerwehrzufahrten oder

sonstige Rettungswege blockiert werden, kann davon doch eine

erhebliche Störung ausgehen. Nach Information des Infodienstes Recht

und Steuern der LBS sprach die Justiz in letzter Instanz dem

Grundstücksbesitzer das Recht zu, ein solches Fahrzeug abschleppen zu

lassen. (Bundesgerichtshof, V ZR 102/15)



Der Fall:



Ein Pkw hatte die zulässige Höchstparkdauer auf einem

Kundenparkplatz (90 Minuten) überschritten. Weder Fahrer noch Halter

waren auf die Schnelle zu ermitteln. Der Grundstücksbesitzer ließ

deswegen das Auto von einer darauf spezialisierten Firma abschleppen.

Im Anschluss daran entwickelte sich ein Streit, ob der

Fahrzeughalter, der in dieser Situation nicht der Fahrer gewesen war,

für die Kosten aufkommen müsse.



Das Urteil:



Das unbefugte Abstellen eines Kraftfahrzeuges auf einem privaten

Anwesen stellt eine sogenannte verbotene Eigenmacht dar, für die

sowohl der Fahrer als auch der Halter verantwortlich sind. Der

Grundstücksbesitzer kann eine sofortige Beseitigung der Störung

verlangen. Wenn er den Pkw abschleppen lässt, dann entspricht das dem

objektiven Interesse und mutmaßlichen Willen des Fahrzeughalters. So

entschied es der Bundesgerichtshof.







