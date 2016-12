Monte Müll / Grundbesitzer musste im Garten gelagerten Abfall abtragen (FOTO)

Prinzipiell genießt jeder Grundstücksbesitzer die Freiheit, sich

in seinem Garten zu verwirklichen. Doch die Grenzen dieses Auslebens

sind dann erreicht, wenn die Allgemeinheit durch diese Aktivitäten

belästigt wird. Das Anhäufen eines größeren Müllberges kann nach

Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBS untersagt werden.

(Verwaltungsgericht Münster, Aktenzeichen 7 L 1222/16 - nicht

rechtskräftig)



Der Fall:



Plastiktüten, gebrauchtes Mobiliar, organische Stoffe - ein

Grundstücksbesitzer in Nordrhein-Westfalen lagerte allerhand

Gegenstände ein, die von anderen Menschen wohl als Abfall bezeichnet

worden wären. Er selbst sah das nicht so, sondern argumentierte

damit, dass er einiges davon noch brauchen könne. Das zuständige

Ordnungsamt zweifelte daran. Es sei insgesamt nicht davon auszugehen,

dass die Gegenstände irgendwann noch einmal verwendet würden.



Das Urteil:



Das Verwaltungsgericht Münster schloss sich der Position der

Behörde an. Durch die Lagerung entstehe eine Gefahr für die

Allgemeinheit. Gerade durch die organischen Stoffe könnten Schädlinge

angelockt werden und giftige Gase entstehen. Wenn dem Eigentümer

gewisse Gegenstände aus diesem Müllberg wichtig seien, dann könne er

diese entfernen und unter geordneten Umständen lagern. Der Rest müsse

beseitigt werden, um eventuelle Gefahren für die Nachbarn zu

verhindern.







