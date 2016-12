Immobilien Ankauf von Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien: Immobilienankauf der REBA IMMOBILIEN AG

Immobilienankauf: Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch) sucht für Investoren Investmentimmobilien (Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien) und Grundstücke.

REBA IMMOBILIEN AG

(firmenpresse) - Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) sucht für Investoren Investmentimmobilien (Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien) und Grundstücke:

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet Investoren und institutionellen Anlegern ein breites Portfolio mit Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien und Grundstücken an.

Dafür ist die REBA IMMOBILIEN AG stets auf der Suche nach Wohnhäusern oder Wohnanlagen, Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude, Gewerbeparks, Pflegeheime und Seniorenresidenzen oder Kliniken sowie Grundstücke für Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt Investoren und institutionellen Anlegern beispielsweise folgende Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien:

- Wohnungen zum Kauf (Wohnungen, inkl. Studenten-, Senioren-, Business-Apartments)

- Häuser zum Kauf (Wohnhäuser und Wohnanlagen)

- Gewerbeimmobilien & Bürogebäude

- Anlageimmobilien

- Auslandsimmobilien

- Seniorenimmobilien (Seniorenheime, Pflegeheime, Seniorenresidenzen)

- Ferienhäuser & Ferienwohnungen

- Hotels & Gastronomieimmobilien

- Historische Immobilien wie Schlösser, Burgen oder Landsitze

- Freizeitanlagen & Sportanlagen, z.B. Campingplätze & Golfplätze

- Krankenhäuser & Kliniken

- EKZ Immobilien: Einzelhandel, SB-Märkte, Gewerbeparks, Einkaufszentren & Shopping Center

- Off Market Immobilien

- Grundstücke

+++ Immobilien Ankaufsprofil der REBA IMMOBILIEN AG +++

Status:

- Bestandsobjekte, gern auch Immobilienportfolios

- Neubauten

Investitionsvolumen:

- ab 1 Mio EUR (nach oben keine Begrenzung)

Transaktionsformen:

- Asset- oder Share-Deal

- Forward-Deal

- Sale-and-rent-back

Standorte:

+++ Deutschland +++

Aachen, Augsburg, Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Fürth, Gelsenkirchen, Göttingen, Hagen, Halle (Saale), Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Hildesheim, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Lübeck, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Moers, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach a. M., Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Salzgitter, Siegen, Solingen, Stuttgart, Trier, Ulm, Wernigerode, Wiesbaden, Wolfsburg, Wuppertal, Würzburg

+++ Österreich +++

Amstetten, Baden, Braunau am Inn, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Graz, Hallein, Innsbruck, Kapfenberg, Klagenfurt am Wörthersee, Klosterneuburg, Krems an der Donau, Kufstein, Leoben, Leonding, Linz, Lustenau, Mödling, Salzburg, Schwechat, St. Pölten, Steyr, Traiskirchen, Traun, Villach, Wels, Wien, Wiener Neustadt, Wolfsberg

+++ Schweiz +++

Basel, Bern, Biel (Bienne), Chur, Freiburg, Genf, Köniz, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Sitten, St. Gallen, Thun, Uster, Vernier, Winterthur, Zürich

+++ Polen +++

Breslau (Wroclaw), Bromberg (Bydgoszcz), Danzig (Gdansk), Gdingen (Gdynia), Kattowitz / Katowice, Krakau (Krakow), Lodz (Lodz), Lublin, Posen (Poznan), Radom, Sosnowitz (Sosnowiec), Stettin (Szczecin), Thorn (Torun), Tschenstochau (Czestochowa), Warschau (Warszawa)

+++ Vereinigte Arabische Emirate (VAE) +++

Abu Dhabi, Adschman, al-Ain, Dibba, Dubai, Fudschaira, Khor Fakkan, Ra"s al-Chaima, Schardscha, Umm al-Qaiwain

+++ Ihre Investmentimmobilie steht zum Verkauf? +++

Sie möchten eine Wohnimmobilie, Gewerbeimmobilie oder ein Grundstück verkaufen?

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und überprüfen unsere Datenbank nach einem passenden Investor. Die entsprechenden Objektexposees versenden wir an Investoren erst nach Abgabe der NDA - Non Disclosure Agreement (Vertraulichkeitsvereinbarung) und des Letter of intent ("LoI").

Ansprechpartner für den Immobilien Ankauf von Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien:

Horst-Christian Meyer

Hotel-Betriebswirt, Immobilienmakler D-A-CH

REBA IMMOBILIEN AG REBA IMMOBILIEN GmbH

Postfach 1328

D-87529 Oberstaufen

Mobil: +49 (0) 171 6234 010

Telefon: +49 (0) 8325 7789 596

Fax: +49 (0) 8325 7789 597

Internet: www.reba-immobilien.ch & www.reba-hotelmakler.de

E-Mail: hc.meyer(at)reba-immobilien.ch

+++ REBA IMMOBILIEN AG: Immobilienmakler, Hotelmakler & Gewerbeimmobilienmakler +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), Immobilienmakler, Hotelmakler und Gewerbeimmobilienmakler aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin, Großalmerode, Laudenbach bei Kassel, Hamburg und München, zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 500 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien.

Aktuelle Hotelangebote und Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Hotelimmobilien, Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken, sind in der Datenbank abrufbar:

http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien

Weitere Informationen: http://www.reba-immobilien.ch

Kontakt-Informationen:

Firma: REBA IMMOBILIEN AG

Ansprechpartner: Holger Ballwanz

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0) 30 44 677 188





