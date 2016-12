Olaf´s elefantastische Erfindung

Ein zauberhaftes Kinderbuch gegen Kinderschnupfen

Eine freie Baby-Nase sorgt für ruhige Nächte der ganzen Familie

Grüne Latzhose, rote Kappe und ein Rüssel: Das ist Olaf, der Elefant, Namenspate eines großartigen Gerätes für Säuglinge und Kleinkinder. OLAF - der elefantastische Nasensauger befreit verstopfte Nasen, hilft Kleinkindern leichter zu atmen, um besser essen und schlafen zu können.

"Babys atmen ausschließlich durch die Nase und haben damit zu kämpfen, wenn die Nase einmal verstopft ist", erklärt Edith Binder, gelernte Heilpraktikerin und Inhaberin des Unternehmens Binder Marketing. Das Gerät ist klein, passt in jede Handtasche und somit befreit der OLAF die Nase auch unterwegs sanft und schnell von störenden Sekreten. Säuglinge sind irritiert, wenn man diese mit einem Taschentuch entfernen will. "Babys mit verstopfter Nase trinken und schlafen nicht gut. Werdende Mütter sollten deshalb darüber nachdenken, OLAF als Teil der Erstausstattung zu kaufen", sagt Edith Binder. Kinderärzte und Hebammen empfehlen ebenfalls das Gerät.

Besonders Neugeborene gewöhnen sich schnell an den Nasensauger, ältere Kinder brauchen vielleicht etwas Ermutigung. Edith Binder hat auch ein Kinderbuch geschrieben. Es erzählt die Geschichte einer Elefantenfamilie. Vater Olaf sieht sich plötzlich mit einem Problem konfrontiert: der Baby-Elefant hat einen verstopften Rüssel. Was soll er nun machen? Das zauberhafte Märchenbuch hilft Kindern mit dem Nasensaugen spielerisch vertraut zu werden.

Kranke, verschnupfte Kinder sind immer eine Herausforderung für Mütter. Nase dicht, Kopf tut weh, Fieber, Unwohlsein. Und immer wieder fragt man sich aufs Neue: Wie kann ich dem Kind schnell und effektiv helfen? Man spürt wie die Kleinen leiden und man leidet automatisch mit. Doch man will auch nicht sofort nach "echten" Medikamente greifen. Was also verschafft da am schnellsten Linderung?

Nun, für die kleinen verstopften Nasen gibt es jetzt eine sehr gute und einfache Lösung. Olaf´s elefantatstischer Nasensauger.

Das Buch mit dem Titel: "Olaf´s Elefantastische Erfindung" besteht aus 51 Seiten mit 25 bunten Bildern. Dort geht es um den Elefantenpapa Olaf, der mit seiner Frau Olivia und den beiden Kindern in einen Zoo umzieht, weil Olaf dort als Gärtner arbeiten kann. Doch eines Tages bekommen die beiden Kinder einen dicken Schnupfen und Olaf erfindet den praktischen Nasensauger. Dieser erleichtert den Elefanten-Kindern das Atmen und sie werden schnell gesund.

Mit niedlichen Bildern, spannend und kindgerecht geschrieben, wird hier den kleinen Zuhörern im Alter von 2-5 Jahren eine Geschichte erzählt, die von den Abenteuern einer Elefantenfamilie handelt und in den Kindern auch Neugier auf den Nasensauger weckt. Die Kinder sehen dass es den Elefantenkindern schnell besser geht und wollen so sicherlich auch ganz mutig mit dem Sauger gesund werden.

Mit diesem Buch wird den Kindern eine tolle Geschichte erzählt und so der Nasensauger kindgerecht etwas näher gebracht.

Sie platzen vor Stolz wenn sie feststellen, den gleichen Nasensauger wie im Buch zu haben und benutzen ihn dann doppelt so gerne.

Die Bilder, die hier wirklich ganz toll gestaltet wurden, verdeutlichen das ganze Buch noch.

Sogar die kleinsten schauen sich die Bilder gerne an und man kann die Bilder toll erklären.

Wer den Nasensauger schon sein Eigen nennt, sollte auf das Buch nicht verzichten.

Oder aber man führt die Kinder erst mit dem Buch an den Sauger heran.

Das Schreiben war schon immer eine große Leidenschaft der Autorin, Edith Binder.

An der Neuen Kunstschule in Zürich studierte sie Journalismus.

Ihr erstes Buch wendet sich an Kinder im Kindergartenalter (2-5 Jahre).

Sie wurde durch ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin für Kinderheilkunde zu dieser

Geschichte inspiriert. Ihr neues Buch hilft Kleinkindern spielerisch mit dem Nasensaugen

vertraut zu werden.

Es handelt sich um eine Elefantenfamilie; völlig unvermittelt sieht sich Papa Olaf einem

ungeheuerlichen Problem konfrontiert: was tun, wenn der kleine Elefantenrüssel

verstopft ist?

Ein Bilderbuch für die Allerkleinsten: zum Vorlesen, zum Anschauen und zum Liebhaben.

Eine kleine Geschichte mit liebenswerten Hauptfiguren und mit Bildern gemalt, in die

man am liebsten hineinschlüpfen möchte.

Die Illustrationen dazu von Elke Finsterbusch haben eins gemeinsam: Sie sind

wunderschön. Ihre Kenntnisse erwarb die Künstlerin am Academy of Art College in

San Francisco und als Gasthörerin der "Hochschule der Künste" in Berlin.





Edith Binder, die Geschäftsführerin und Inhaberin der Firma Binder Marketing wurde in Ungarn geboren, Ihr Studium führte sie 1992 nach Deutschland.



Im Jahr 2002 ist sie selbst glückliche Mutter geworden, seit 2006 Dipl.-Gesundheitstherapeutin und treu nach dem Motto "Gesunde Babys sind glückliche Babys" hat sie sich der Baby-Gesundheit verpflichtet.



Aus dem ehemaligen babysgesundheitsshop.de mit alternativen Heilprodukten für Kleinkinder ist der OLAF Nasensauger als Hauptprodukt geblieben und lindert seitdem den Schnupfen von Babys in Deutschland, Österreich und der gesamten Europäischen Union. Heute leitet sie den gesamten Vertrieb von OLAF in Deutschland und Österreich.

