Produzent Tom Spieß wechselt zu Constantin Film (FOTO)

Ab dem 1. Januar 2017 wird Tom Spieß (u.a. DAS WUNDER VON BERN,

DEUTSCHLAND. EIN SOMMERMÄRCHEN, DIE MANNSCHAFT, FRAU MÜLLER MUSS WEG)

in exklusiver Produzententätigkeit die Entwicklung und Herstellung

von Filmen für die Constantin Film verantworten.



Tom Spieß kommt von Little Shark Entertainment und Shark TV, wo er

seit 2000 Geschäftsführer, seit 2002 gemeinsam mit Sönke Wortmann

auch Gesellschafter der beiden Produktionsfirmen war.



Tom Spieß: "Für den größten deutschen Independent am Standort NRW

zu produzieren ist eine neue und spannende Herausforderung für mich.

Martin Moszkowicz, Oliver Berben und die Mitarbeiter der Constantin

Film habe ich bereits in der Zusammenarbeit an verschiedenen

Produktionen in den letzten Jahren kennen- und schätzen gelernt. Ich

möchte meine Energie und Erfahrungen in ein erfolgreiches

Produktionsunternehmen einbringen und freue mich sehr auf die

Entwicklung und Herstellung neuer Projekte für die Constantin Film.

Gleichwohl weiß ich die Little Shark gut aufgestellt: Meike Savarin

übernimmt das operative Geschäft und Sönke Wortmann bleibt weiterhin

die kreative Kraft der Firma."



Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Das

größte Asset der Constantin Film sind unsere Produzenten. Mit Tom

Spieß kommt einer der erfahrensten und erfolgreichsten - kurzum einer

der besten deutschen Kino-Produzenten zu uns."



Tom Spieß (geb. 1961) studierte Theaterwissenschaften und

Kunstgeschichte an der FU Berlin und sammelte bereits während seiner

Studienzeit Erfahrungen als Aufnahmeleiter, u.a. bei Filmen von Mika

Kaurismäki, Adolf Winkelmann und John Schlesinger. Ab 1992 war er als

Produktionsleiter bei verschiedenen nationalen und internationalen

Produktionen tätig und ab 1995 als Herstellungsleiter bei X-Filme

Creative Pool GmbH u.a. verantwortlich für die Produktionen STILLE



NACHT (1995), DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE (1997), MESCHUGGE (1998)

und ABSOLUTE GIGANTEN (1999).



Zu seinen erfolgreichsten Produktionen zählen LAMMBOCK, DAS WUNDER

VON BERN, HARDCOVER, "Arnies Welt", DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN,

DEUTSCHLAND. EIN SOMMERMÄRCHEN, RUHM, DAS HOCHZEITSVIDEO,

SCHOSSGEBETE, DIE MANNSCHAFT, FRAU MÜLLER MUSS WEG, SOMMERFEST und

LOMMBOCK. Tom Spieß wurde u.a. mit dem Deutschen Filmpreis, dem

Bayerischen Filmpreis und dem Adolf-Grimme-Preis geehrt.



Tom Spieß ist seit 2014 Mitglied des Gesamtvorstands der Deutschen

Produzenten Allianz und war zuvor Vorstandsmitglied der Deutschen

Filmakademie (2006 - 2012) sowie von 2002 - 2011 Vorstand des

Film-Fernsehproduzentenverbands NRW.







