Integration junger Flüchtlinge und heterogene Schülerschaft - Schulen fordern mehr Unterstützung (FOTO)

Eine zunehmend heterogene Schülerschaft wird Schulen auf lange

Sicht fordern, wie eine Umfrage der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

unter Lehrern und Schulleitern der Sekundarstufe I zeigt. Viele der

Befragten sehen insbesondere Verbesserungsbedarf bei der Integration

junger Flüchtlinge an Schulen. Zwar gibt es häufig eine übergeordnete

Schulstrategie, um junge Flüchtlinge gut zu integrieren - dennoch

fühlt sich jeder vierte Befragte von dieser Aufgabe überfordert. Der

Wunsch nach mehr Unterstützung durch externe Akteure ist groß.



Für die Umfrage wurden online-basiert Lehrer und Schulleiter

befragt, die mit ihren Schulen an Deutschlands größtem

Schulwettbewerb "Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur

Ausbildungsreife führen" teilgenommen haben. Als "Starke Schule"

werden alle zwei Jahre allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe I

- beispielsweise Gesamtschulen, Förderschulen, Hauptschulen,

Realschulen - ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die

schulische Entwicklung ihrer Schüler einsetzen. An der Umfrage haben

insgesamt 102 Lehrer teilgenommen.



Heterogene Schülerschaft: übergeordnete Schulstrategie häufig

vorhanden - dennoch fühlt sich jeder vierte Lehrer überfordert Der

Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft gehört aktuell zu den

großen Herausforderungen an Schulen. Die Umfrage bestätigt dies: 90

Prozent der befragten Lehrer nehmen demnach eine zunehmende

Heterogenität in ihrer Schülerschaft wahr.



Die Schulen nehmen sich aus Sicht der befragten Lehrer

grundsätzlich der damit verbundenen Herausforderungen an. Knapp drei

von vier Lehrern (74 Prozent) geben an, dass es eine übergeordnete

Schulstrategie mit verschiedenen Maßnahmen gibt, um die Heterogenität

in der Schulgemeinschaft zu gestalten. Demgegenüber berichten knapp

20 Prozent der Befragten, dass jeder Lehrer eine eigene Strategie



verfolge, um mit der heterogenen Schülerschaft umzugehen. Trotz des

offensichtlich verbreiteten Vorhandenseins einer übergeordneten

Schulstrategie gibt es bei der Umsetzung Verbesserungsbedarf: Jeder

vierte Lehrer (26 Prozent) erklärt, sich mit den Herausforderungen

überfordert zu fühlen, an Schulen in sozialen Brennpunkten steigt

dieser Wert sogar auf 35 Prozent.



"Es ist erfreulich, dass Schulen auf die Herausforderungen einer

zunehmend heterogenen Schülerschaft mit strategisch fundierten

Maßnahmen reagieren. Jedoch benötigen sie stärkere Unterstützung

insbesondere von außen, um diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu

meistern", sagt John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. "Einige Schulkollegien sind sogar an

ihrer Belastungsgrenze angekommen."



Integration von jungen Flüchtlingen an Schulen: Sprachförderung

und Unterstützung durch Sozialpädagogen werden überwiegend angeboten

Bei der Frage, welche Maßnahmen an Schulen bereits angeboten werden

oder geplant sind, um junge Flüchtlinge an Schulen zu integrieren,

steht das Thema Spracherwerb klar im Fokus. 92 Prozent der befragten

Lehrer und Schulleiter geben an, dass Sprachfördermaßnahmen wie die

Begleitung im Unterricht oder zusätzliche Deutsch-Stunden an ihren

Schulen für junge Flüchtlinge angeboten würden. 87 Prozent der

Befragten nennen die Unterstützung durch Sozialpädagogen oder

Sozialarbeiter, entweder im Schulalltag, im Unterricht oder beratend,

als Maßnahmen. 70 Prozent erklärten, dass an ihren Schulen

Willkommens- oder Integrationsklassen vorhanden seien. Bei 22 Prozent

der Befragten seien diese an ihren Schulen in Planung.

Mentoren-Programme - in erster Linie Mentoring durch Mitschüler - ist

sind an 63 Prozent der Schulen vorhanden und bei 24 Prozent in

Planung.



Mehrheit der Schulen wünscht sich mehr Unterstützung durch externe

Akteure - vor allem Kultusministerien sind stärker gefordert Obwohl

externe Akteure bereits viel leisten, sind sie nach Ansicht der

befragten Lehrer und Schulleiter bei der Integration junger

Flüchtlinge an Schulen noch stärker gefordert als bisher: 68 Prozent

der Befragten geben an, dass sie sich mehr Unterstützung von außen

wünschen. Die Befragten wünschen sich in relativ gleichem Ausmaß mehr

Einsatz vom zuständigen Schulamt (59 Prozent), dem zuständigen

Kultusministerium (57 Prozent) sowie der Kommune (56 Prozent). Doch

auch andere Akteure wie die regionale Wirtschaft (24 Prozent) sowie

lokale Bildungseinrichtungen (22 Prozent) und Stiftungen

beziehungsweise private Akteure (22 Prozent) sind aus Sicht der

Lehrer und Schulleiter gefordert.



Vergleicht man den Wunsch nach mehr Unterstützung mit der

tatsächlich erhaltenen Unterstützung durch externe Akteure wird

deutlich, wo der Bedarf besonders groß ist. Demnach gibt es mit Blick

auf das jeweils zuständige Kultusministerium aktuell einen erhöhten

Unterstützungsbedarf, ebenso bei den Kommunen. Auch die regionale

Wirtschaft könnte sich demnach noch stärker bei der Integration

junger Flüchtlinge an Schulen engagieren.



Bessere Verteilung von jungen Flüchtlingen an Schulen gewünscht

Auf die offen formulierte Frage, welche Maßnahmen sich Lehrer und

Schulleiter von den externen Akteuren hinsichtlich der Integration

junger Flüchtlinge wünschten, wird mit Blick auf das zuständige

Kultusministerium vor allem der Ausbau von Lehrerstunden genannt.

Auch die Reduzierung von Verwaltungsaufgaben wird häufiger angeführt.

Kritisch gesehen wird zudem, dass es keine klare Regelung für die

weitere Beschulung der Schüler nach Besuch der Vorbereitungsklassen

gebe - die einzige Schulform, die junge Flüchtlinge beschulen müsse,

sei die Hauptschule, so dass andere Schulformen sich dieser

Verantwortung leichter entziehen könnten.



Auch mit Blick auf die Schulämter überwiegt der Wunsch nach mehr

personellen Ressourcen. Idealerweise sollte zusätzliches Personal im

Umgang mit jungen Flüchtlingen geschult sein. Auch Dolmetscher würden

zum Teil noch vermehrt benötigt. Zudem wird der Wunsch geäußert, dass

Jugendliche nicht nur in die Ballungsräume zugewiesen würden,

"sondern in die Breite". Dort könne in der Regel bessere Integration

stattfinden, weil es weniger Kinder mit Migrationshintergrund gebe

und Vereine und andere Institutionen den Schulen dabei wertvolle

Unterstützung böten.



Auch an die Kommunen wird der Wunsch gerichtet, die Verteilung von

jungen Flüchtlingen auf Schulen zielgerichteter mitzusteuern. Kreise

und Kommunen sollten sich bei der Verteilung der Flüchtlingskinder

daran orientieren, welche Schulen möglichst gut sozial aufgestellt

seien, damit Integration gelingen könne.



Mit Blick auf die regionale Wirtschaft wird beispielsweise der

Wunsch formuliert, dass diese das Angebot von Praktikums- und

Ausbildungsplätzen speziell für junge Flüchtlinge ausweiten und sich

auch bei der Finanzierung von Deutschkursen engagieren sollte.



"Die Umfrage offenbart einerseits, dass sich Lehrer von externen

Akteuren neben zusätzlichen personellen Ressourcen vor allem eine

verbesserte Verteilung von jungen Flüchtlingen auf Schulen

beziehungsweise Schulformen wünschen. Andererseits zeigt sich auch,

dass eine klarere Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen

Kultusministerium, Schulamt und auch Kommunen nötig ist. Vielen

Lehrern ist offenbar nicht klar, in welche Zuständigkeit die

Verteilung junger Flüchtlinge im Einzelnen fällt", erklärt

John-Philip Hammersen.



Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung ist eine der größten

weltanschaulich unabhängigen und unternehmerisch ungebundenen

Stiftungen in Deutschland. Sie wurde 1974 von den Erben des

Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und engagiert sich mit

ihren Mitarbeitenden und ihrem Vermögen in den Arbeitsgebieten

Neurowissenschaften, Bildung sowie Gesellschaftliche Innovationen.



Die Projekte und Initiativen der Stiftung leisten wissenschaftlich

basierte und praxisorientierte Beiträge zur Lösung drängender

Probleme unserer Gesellschaft. Sie haben sowohl zum Ziel, die

Qualität des öffentlichen Diskurses zu verbessern, als auch in der

Praxis modellhafte Lösungsansätze zu schaffen. Diese können und

sollen von anderen übernommen werden. Entsprechend fördert und

fordert die Hertie-Stiftung Eigeninitiative und Hilfe zur

Selbsthilfe.







