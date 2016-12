Hervorragende Meisterleistungen ausgezeichnet

Förderpreise im Gesamtwert von 20.000 Euro vergeben

(PresseBox) - Mit der Meisterfeier im Konzerthaus Freiburg ehrte die Handwerkskammer Freiburg alle Handwerks-Meisterinnen und -Meister, die in diesem Jahr ihren Meistertitel erworben haben. Einige der Absolventen konnten dank hervorragender Leistungen neben ihrem Meisterbrief auch einen Förderpreis in Empfang nehmen. Insgesamt wurden acht Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro vergeben.

Johannes Ullrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg, gratulierte den Preisträgern zu den Auszeichnungen und dankte den Preisstiftern für ihr Engagement. Mit den Preisen würden die individuellen Leistungen der Preisträger angemessen gewürdigt, aber auch die Wertschätzung für das gesamte Handwerk in der Region verdeutlicht.

Förderpreis der AOK ? Die Gesundheitskasse Südlicher Oberrhein

Der Förderpreis der AOK Südlicher Oberrhein im Wert von 2.500 Euro ging in diesem Jahr an Felix Müller, Feinwerkmechanikermeister aus Breisach. Geschäftsführer Wolfgang Schweizer übergab den Preis für hervorragende Leistungen bei der Meisterprüfung. Müller ist bester Jungmeister seines Handwerks.



Energiewende-Förderpreis der badenova AG & Co. KG

Der Förderpreis des regionalen Energieversorgers badenova ging in diesem Jahr an den Installateur- und Heizungsbauermeister Antony Volz aus Achern. Die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung wurde durch den Vorstandsvorsitzenden Dr. Torsten Radensleben übergeben. Mit dem Förderpreis würdigen die Stifter die guten Leistungen in der Meisterprüfung und das klare Bekenntnis des Jungmeisters zur Energiewende. Volz ist bester Jungmeister seines Handwerks.

Willy-Kempter-Förderpreis



Den von der Firma Emil Färber GmbH & Co. KG in Emmendingen gestifteten und mit 2.500 Euro dotierten Willy-Kempter-Preis erhielt in diesem Jahr Martin Dilger, Fleischermeister aus Oberried. Dr. Gerhard Kempter, Beiratsvorsitzender der Emil Färber GmbH & Co. KG, überreichte ihm den Preis als Anerkennung für die besten Leistungen bei der Meisterprüfung im Fleischer-Handwerk. Dilger ist bester Jungmeister seines Handwerks.





Förderpreis der IKKclassic ? ?Meisterin 40 des Jahres?

Als beste Jungmeisterin des gesamten Jahrgangs erhielt Lea Radau, Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin aus Breitnau, den Förderpreis ?Meisterin des Jahres? der IKKclassic. Überreicht wurde ihr der Preis in Höhe von 2.500 Euro durch Klaus Riesterer, Regionalgeschäftsführer der IKKclassic-Regionaldirektion Südlicher Oberrhein. Lea Radau ist zudem Beste aller Jungmeister 2016.

Förderpreis der SIGNAL-IDUNA Gruppe



Der mit 2.500 Euro dotierte Förderpreis der SIGNAL-IDUNA Gruppe wurde in diesem Jahr an Dominik Willmann, Elektrotechniker, München, verliehen. Michael Wenke, Filialdirektor der SIGNAL-IDUNA Freiburg, überreichte ihm den mit 2.500 Euro dotierten Preis für seine hervorragenden Leistungen bei der Meisterprüfung. Willmann ist bester Jungmeister in seinem Handwerk.

Förderpreis der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Der Kraftfahrzeugtechniker Pascal Hirt aus Freiburg erhielt den diesjährigen Förderpreis der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. Marcel Thimm, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau, überreichte dem Preisträger die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung für seine hervorragenden Leistungen bei der Meisterprüfung und als Unterstützung für seinen anstehenden Schritt in die Selbstständigkeit.

Johannes Ullrich-Förderpreis



Der mit 2.500 Euro dotierte Johannes Ullrich-Förderpreis ging an Holzbildhauermeisterin Karin Walther aus Freiburg. Der vom Stifter übergebene Preis zeichnet Meister aus, die außergewöhnliche Leistungen auf dem Weg zur Meisterprüfung erbracht haben. Walther ist beste Jungmeisterin ihres Handwerks.

Förderpreis der Volksbank Freiburg



Der mit 2.500 Euro dotierte Förderpreis der Volksbank Freiburg ging an Miriam Beha, Konditorenmeisterin aus Titisee-Neustadt. Der Preis, der von Vorstandsmitglied Volker Spietenborg überreicht wurde, zeichnet Ihre besonderen Leistungen bei der Meisterprüfung aus und unterstützt den anstehenden Schritt in die Selbstständigkeit der Jungmeisters.

Bildunterschrift

Die Förderpreisträger gemeinsam mit den Förderpreisstiftern (v.l.n.r.): Förderpreisträgerin der Volksbank Freiburg Miriam Beha; Volker Spietenborg, Vorstandsmitglied der Volksbank Freiburg; Förderpreisträger der SIGNAL-IDUNA Gruppe Dominik Willmann, Michael Wenke, Filialdirektor der SIGNAL-IDUNA Freiburg; Förderpreisträgerin der IKKclassic Lea Radau; Klaus Riesterer, Regionalgeschäftsführer der IKKclassic-Regionaldirektion Südlicher Oberrhein; Förderpreisträger der AOK Südlicher Oberrhein Felix Müller; Wolfgang Schweizer, Geschäftsführer der AOK Südlicher Oberrhein; Willy-Kempter-Förderpreisträger Martin Dilger; Dr. Gerhard Kempter, Beiratsvorsitzender der Emil Färber GmbH & Co. KG; Förderpreisträger der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau Pascal Hirt; Marcel Thimm, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau; Preisträger des Energiewende-Förderpreises Antony Volz; Dr. Torsten Radensleben, Vorstandsvorsitzender der badenova AG & Co. KG; Preisträgerin des Johannes Ullrich-Förderpreises Karin Walther; Johannes Ullrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg





Dies ist eine Pressemitteilung von

Handwerkskammer Freiburg

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 08:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1432375

Anzahl Zeichen: 5590

Kontakt-Informationen:

Firma: Handwerkskammer Freiburg

Stadt: Freiburg im Breisgau





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung