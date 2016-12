Hechtangeln im Winter

(firmenpresse) - Wer auch im Winter sein Anglerglück herausfordern möchte, sollte sich zunächst nach der passenden Ausrüstung umsehen. Auch das Angeln von Raubfischen ist in der kalten Jahreszeit durchaus möglich. Der Fachhandel für Angelbedarf angler-markt.de bietet daher alles, was für das Hechtangeln im Winter benötigt wird.



Angeln im Winter – schön und herausfordernd zugleich



Die Ruhe, die das Angeln im Winter mit sich bringt, wird von vielen Anglern geschätzt. In der kalten Jahreszeit zu angeln, ist ein besonderes Erlebnis und bringt dennoch einige Herausforderungen mit sich. Zum einen kann die Kälte dem Angler zusetzen, wodurch eine wärmende Thermoausrüstung unverzichtbar ist. Auch der Hecht passt sich den kalten Temperaturen an. Im besten Fall wird dieser Raubfisch, kurz bevor die Schonzeit beginnt, gefangen. Der Winter lässt den Hecht hungrig zurück, wodurch er gerade von großen Ködern angelockt wird. Auch Blinker sind im Winter empfehlenswert. Passende Angelruten und weiteres Zubehör, um erfolgreich auf Raubfische zu angeln, kann bei angler-markt.de bestellt werden.



Aktuell Thermoanzug im Sale



Angler-markt.de bietet die gesamte Bandbreite an Angelbedarf, dass für einen erfolgreichen Angelausflug unverzichtbar ist. Schnüre, Köder, Angelrollen, Räucherzubehör oder auch Campingbedarf sind auf der übersichtlich gestalteten Seite des Online-Shops zu finden. Auch aktuell lassen sich im Shop wieder ausgewählte Produkte im Sale-Bereich finden. Darunter zur Zeit auch ein zweiteiliger Thermoanzug der Marke Behr, der sich gerade jetzt in der kalten Jahreszeit bezahlt macht, wenn viel Zeit im Freien beim Angeln verbracht werden soll. Der Thermoanzug steht in der Größe L zur Verfügung.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.angler-markt.de/angeltechnik-zielfisch-raubfischangeln.htm



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kurzprofil:

Anglermarkt Büchelmaier bietet Markenprodukte rund um den Angelsport zu fairen Preisen an. Bestellt werden kann nicht nur online. Das Unternehmen führt auch drei Filialen in Baienfurt, Friedrichshafen und Lochau/Bregenz. Kunden können sich für einen Newsletter anmelden oder anderen Angelfreunden mit einem Geschenk-Gutschein eine Freude machen. Ab einem Warenwert von 130 Euro erfolgt der Versand kostenlos.









Unternehmensinformation:

Anglermarkt Büchelmaier GmbH

Niederbieger Str. 35

88255 Baienfurt

Tel.: 0751 / 49 378

Fax.: 0751 / 55 74 620





Dies ist eine Pressemitteilung von

Angelmarkt Büchelmeier GmbH

PresseKontakt / Agentur:

CrossOverPoint Media GmbH

Thomas Döhler

Marienstr. 43

38102 Braunschweig

Tel.: 0531 3904200

eMail: pressekontakt(at)crossoverpoint.de

Datum: 05.12.2016 - 09:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1432376

Anzahl Zeichen: 1764

Kontakt-Informationen:

Firma: Angelmarkt Büchelmeier GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung