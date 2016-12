NIKITA ONLINE kündigt die deutsche Version des Spiels Cannaregio an

Die Geheimnisse von Kannaregio jetzt auf Deutsch für Facebook-Nutzer verfügbar

NIKITA ONLINE - Cannaregio

(firmenpresse) - Das Spiel im Hidden Object Stil («Suche nach Gegenständen») «Amber Heart: Die Geheimnisse von Kannaregio», das von dem NIKITA ONLINE Entwicklerteam erarbeitet wurde, ist jetzt auf Deutsch für Facebook-Nutzer zugänglich.



Zu diesem Zeitpunkt wurde das spannende Abenteuer «Amber Heart: Die Geheimnisse von Kannaregio» in vier sozialen Netzwerken: "Vkontakte", "Odnoklassniki", "Moj Mir" und auf "Facebook" in Gang gesetzt, im Letzten können die Nutzer auch die englische Version unter dem Namen «Amber heart: Secrets of Cannaregio» aufrufen. Für die nach dem Einsatz vergangene Zeit hatte das Spiel mehr als eine Million Installationen.



"Wir sind sehr froh, dass unser neues Projekt so gut von russischen und englischsprechenden Spielern angenommen wurde", bemerkt der Generaldirektor des Unternehmens NIKITA ONLINE Stepan Zotov. Das betont wieder die Tatsache, dass unabhängig davon, wo sich der Spieler auf dem Planeten befindet, wird er in gleicher Weise hoch ein reizvolles Sujet, eine detailreiche und qualitative Grafik, wie auch ein aufregendes Spiel schätzen. Und wir sind absolut sicher, dass die einzigartige Atmosphäre von «Amber Heart: Die Geheimnisse von Kannaregio» den Geschmack der deutschen Nutzer treffen wird.



«Amber Heart: Die Geheimnisse von Kannaregio" ist eine besondere Hidden Object Reise in eine alternativ-historische Welt, wo die Schönheiten der Epoche der Hochrenaissance als Dekorationen für die Jagd nach Leuten mit magischen Kräften dienen. Ohne Angst und Verachtung zu verbergen nennt man sie "verdammtes Blut" und verschickt nach Kannaregio. Gerade in diese geschlossene Stadt kommt der Hauptheld an. Hier soll er in Geheimnisse seiner Vergangenheit eintauchen und sich entscheiden, ob er in der vertrauten Welt unter der Sonne bleibt, oder in die Verliese unter der Erde geht, deren Tiefen von einer fast greifbaren Vorahnung von etwas Schicksalhaftem aufgewühlt werden. Kannaregio stellt sich nur als eine gewöhnliche Menschenstadt, Rätsel und Gefahren warten auf jedem Schritt. Man soll ganz tief in die Verliese abgehen und ganz unerwartete Bekanntschaften machen, um den Geheimnissenknäuel abzuwickeln und das Gefängnis zu verlassen.





Die Entwickler bieten eine besondere Spielmechanik an, wo man magische Zeichen mit verschiedenen Effekten direkt auf dem Bildschirm zeichnen kann. Zwei Welten: Oberfläche und eine große alte Stadt unter der Erde forschen. Phantastische Mechanismen der Alten wiederbeleben, und auch neue Geheimnisse aufklären, indem man nach einer verzweigten Handlung folgt. Im Weiteren ist das Erscheinen eines neuen Contents geplant - neue Räume, neue Durchlaufmodi und zusätzliche Spielmechaniken werden hinzugefügt. Außerdem plant das Unternehmen die Vergrößerung des Umfangs durch neue Platzierungsorte und Erweiterung der Geographie des Projekts.



Das Spiel «Amber Heart: Die Geheimnisse von Kannaregio» auf Deutsch findet man unter dem Link: https://apps.facebook.com/amberheartgame/?fb_source=sidebar_bookmark



http://www.nikitaonline.ru



NIKITA ONLINE wurde im Jahre 1991 gegründet, und ist das erste Spielsoftwareunternehmen in Russland. Heute ist es einer von führenden russischen Herausgebern und Spielentwicklern. NIKITA ONLINE hat Büros in Moskau und Rostow-am-Don, arbeitet auf lokalen und globalen Märkten an mehr als 25 Projekten. Für die ganze Zeit seiner Existenz hat das Unternehmen mehr als zweihundert Spiele herausgegeben. Jetzt betreibt NIKITA ONLINE auf dem Markt der Online-Spiele für soziale Netzwerke und mobile Apps. Das Portfolio umfasst Projekte der verschiedensten Genres: von kniffligen Denkspielen bis zu großen Fantasy-Projekten. Die Zahl der Angemeldeten bei den Projekten des Unternehmens steigt über 24,2 Millionen.



Das Unternehmen hat das GameXP, Entertainment-Portal erstellt, das für seine Nutzer ein bequemes Service für Registrierung, Autorisierung und Kommunikation anbietet. Auf der Seite kann man populäre Blockbusters aus Ausland und saftige Neuheiten von unabhängigen Entwicklern, sowie eigenentwickelte Produkte finden.



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.nikitaonline.ru



NIKITA ONLINE

Vereyskaya Str. 29, 121357 Moskau

