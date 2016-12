„Dachsteinkönig“ in Gosau eröffnet: Neues Familienhotel startet mit großem Fest

(firmenpresse) - Das neue Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig****s ist eröffnet. Vergangenen Freitag wurde in dem beeindruckenden Familienhotel ein großes Fest gefeiert. Zahlreiche Vertreter aus der Politik wie zum Beispiel Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Landesrätin Birgit Gerstorfer, Landesrat Dr. Michael Strugl und der Bürgermeister von Gosau, Ing. Friedrich Posch, waren vor Ort. Vertreter der Kinderhotels Europa sowie von verschiedenen Spielzeug- und Partnerfirmen kamen zur feierlichen Eröffnung des Dachsteinkönigs nach Gosau. Bis spät in die Nacht wurde das innovative Familienhotel mit einem bunten Rahmenprogramm, Feuerwerk und Livemusik fulminant eingeweiht. Wie der Name schon sagt: Familien spielen in dem neuen Urlaubsresort die erste Geige. 105 Familiensuiten und zwölf Chalet-Einheiten legen Eltern und Kindern moderne Wohnwelten zu Füßen. Am Fuße des Dachsteins, nur 100 Meter von der Bergbahn in das Skigebiet Dachstein West, checken ab sofort die ersten Familien in eine Urlaubswelt ein, die zu 100 Prozent für sie gemacht ist. Betreut werden die Gäste von 125 hoch motivierten Mitarbeitern. Der Indoor-Spielbereich im neuen Dachsteinkönig ist riesig: Auf 2.000 m² wird gespielt ohne Ende. In der Badelandschaft mit zahlreichen Pools und Attraktionen planschen, schwimmen und rutschen die Wasserratten. Die Reifen-Wasserrutsche bietet sogar auf 100 Metern Länge rasanten Abfahrtsspaß. Kino und Theater, eine Softplayanlage über zwei Stockwerke, eine Turnhalle, Indoor-Gokarts u. v. m. sprengen die Vorstellungskraft so mancher Kinderträume. Eine 1.000 m² große Wellness- und Saunalandschaft mit einem exklusiven SPA ist den Erwachsenen und der Regeneration in aller Ruhe vorbehalten. Dazu kommen sechs verschiedene Saunen, Panorama-Außensauna, Ruheraum, Kommunikations- und Relax-Zone mit Saftbar, Top-Fitnessraum, Yoga-Raum und Indoor-Golfsimulator. Ab dem siebten Lebenstag (!) werden Babys und Kinder professionell betreut. Nur 100 Meter sind es zur Bergbahn in das Skigebiet Dachstein West. Das 50 Kilometer lange Loipensystem lässt so viele Langläuferherzen höher schlagen. Mit den Schneeschuhen sind die Naturbegeisterten unterwegs. Hinter dem Projekt, mit dem die Familienhotellerie einen neuen Level erreicht hat, stehen echte Familienprofis: Ernst Mayer und seine Familie setzen seit Jahren Meilensteine in Sachen exklusiver Urlaub für Groß und Klein (Leading Family Hotel & Resort Alpenrose****S, Kinderhotel Oberjoch****). Jetzt haben die Mayers mit ihren langjährigen Erfahrungen und ihrem umfangreiches Wissen im Dachsteinkönig ein einmaliges Familienresort verwirklicht.





2.684 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dachsteinkoenig.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig

Dachsteinkönig Hotel GmbH

A-4824 Gosau, Am Hornspitz 1

Tel.: +43 (0)6136 8888

E-Mail: info(at)dachsteinkoenig.at

www.dachsteinkoenig.at

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 05.12.2016 - 12:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1432491

Anzahl Zeichen: 2690

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 05.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung