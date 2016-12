Winterliche Urlaubsextras für Hunde im Rivus, Salzburger Land

Hier genießen Vierbeiner nicht nur die Vorweihnachtszeit mit Selbstgebackenem und besonderen Services

(firmenpresse) - Es duftet so köstlich nach frischgebackenen... Hundekuchen. Die tierlieben Gastgeber der exklusiven Rivus Appartements in Leogang, Salzburger Land, haben sich auch für die Winterzeit ein paar tolle Extras für Hunde und ihre Besitzer ausgedacht.

Die Nadlers backen leckere Kekse, die schön verpackt im Zimmer auf naschhafte Fellnasen warten. Das Rezept liegt ausgedruckt zum Nachbacken anbei. Damit die gemeinsamen Ausflüge in den Schnee rundum Spaß machen, gibt es Extra-Handtücher und eine Pfotensalbe in den Appartements. Ein stilvolles Körbchen und schöne Futterschalen sorgen auch beim Vierbeiner für ein luxuriöses Urlaubsgefühl.

Das freut die Besitzer: Im Winter heißt es wieder "Hunde inklusive". Vom 18. März bis Saisonende am 17. April 2017 urlauben Hunde kostenlos im Rivus, sonst fallen 15 Euro pro Nacht extra an.

Doch dann gibt es kein Halten mehr: Die grandiose Winterwelt der Skiregion Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn will erobert werden. Sportliche Zweibeiner starten mit der nur 100m entfernt liegenden Asitzbahn seit vergangenem Jahr auf sagenhafte 270 Kilometer Pisten in Österreichs größtes Skigebiet. Für gemeinsame Aktivitäten halten die Nadlers zahlreiche Tipps für schöne und hundetaugliche Winterwanderungen bereit, z.B. den Rundwanderweg zum Hüttwirt oder die Tour zur Riedlalm. Letztere hat zwar im Winter geschlossen, bietet aber Sitzgelegenheiten mit herrlichem Blick auf die Steinberge und sogar ein Getränk aus dem Kühlschrank an der Hütte.

Während sich Frauchen und Herrchen auf der Piste vergnügen, macht sich der Vierbeiner mit Haushund Max bekannt oder dreht eine Runde mit den Gastgebern (Hundesitting 10 Euro pro Stunde). Gerne arrangieren diese auch einen Termin im Hundesalon in Saalfelden oder Zell am See.

Wohnen in exklusiven Appartements

Zweibeiner erwartet ein exklusives Urlaubserlebnis im Rivus: 17 luxuriös ausgestattete Appartements mit 61m² bis 85m² Größe bieten ausreichend Raum für alle Bedürfnisse. Rivus-Gäste wählen zwischen Maisonette-Appartements mit offener Galerie, dem exklusiven Chalet Spielberg mit Kamin und weiteren Kategorien mit einem oder zwei Schlafzimmern und Bädern. Alle Appartements verfügen über eine vollausgestattete Küche, Fußbodenheizung, großzügige Wohn-/Essbereiche sowie kostenloses W-LAN und zwei digitale Fernseher. Für das Kulinarische sorgen auf Wunsch das reichhaltige Frühstück in der Panoramastube oder eine Kühlschrankbefüllung (Preis für 2 Personen: 39 Euro), jeweils mit Köstlichkeiten aus der Region. Ein auf ca. 34 Grad beheizter 50m² großer Außenpool, ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine, ein Fitnessraum mit modernen Techno-Gym Geräten sowie das neu gestaltete Spielzimmer runden das Angebot ab.

Buchungen und weitere Informationen unter Telefon + 43-6583-20018, per E-mail: info(at)rivus.at oder direkt über die Website www.rivus.at/de/hund

Informationen zur Region: www.saalfelden-leogang.com





http://www.rivus.at



Die insgesamt 17 Rivus Appartements****, im Stil der Kitzbühler Alpen eingerichtet und von 61m² bis 85m² Größe, bieten ein luxuriöses Zuhause im Urlaub.

Urlaub.

Rivus Appartements

2raum PR

Alexandra Dexel

Falkenhorstweg 36

81476 München

alexandra(at)2raumpr.de

08143 2440261

http://www.2raumpr.de/



Rivus Appartements

Alexandra Nadler

Leogang

Telefon: + 43-6583-20018





