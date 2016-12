Berliner Streetdance-Meisterschaft zum 3. Mal auf der YOU

(ots) - Erneut "Berliner Hip Pop Battle" mit 1.000 Euro

Preisgeld - Anmeldung ab April 2017 möglich



Streetdance ist längst keine Subkultur mehr, sondern einer der

beliebtesten Tanzstile unter Kindern, Jugendlichen und jungen

Erwachsenen. Bereits zum dritten Mal findet die Berliner

Streetdance-Meisterschaft auf der YOU (7. bis 9. Juli 2017) statt.

Über 1.000 Tänzerinnen und Tänzer aus Berlin und anderen

Bundesländern stellen ihr kreatives Können in Halle 21a auf dem

Berliner Messegelände unter Beweis. Als eine der wichtigsten

Jugendkulturen, steht Streetdance für Freiheit und passt damit

perfekt zum vielfältigen und bunten Berlin.



Daniel Barkowski, Projektleiter der YOU: "Streetdance ist immer

noch voll im Trend. Dabei hat dieser Tanz aus Hip Hop und Show Dance

mit seinen akrobatischen Bewegungen den Sprung von der Straße in die

Tanzschulen und schließlich auf die YOU geschafft - und das bereits

zum dritten Mal. Ich bin überzeugt, dass er die interkulturelle

Begegnung und das Engagement von jungen Menschen in Berlin und

Deutschland weiter stärken wird."



Kinder bis elf Jahren und Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren

tanzen am Samstag, 8. Juli 2017, zu mitreißenden Hip Hop-Beats. Am

Sonntag, 9. Juli 2017, stehen Tanzchoreografien von jungen

Erwachsenen ab 16 Jahren sowie Profitänzern auf dem Programm.



Das "Berliner Hip Pop Battle" wird am Sonntagabend, 9. Juli 2017,

bereits zum zweiten Mal stattfinden. Der Kreativität und

Individualität sind hier keine Grenzen gesetzt. Nach einer Vorauswahl

treten die acht besten Gruppen gegeneinander an. Die Gewinner

erwartet ein Preisgeld von 1.000 Euro. Die Anmeldung zu beiden Events

ist ab April und bis spätestens 17. Juni 2017 möglich unter

www.streetdance-meisterschaft.berlin.



Die Berliner Streetdance-Meisterschaft und das Berliner Hip Pop



Battle werden von Asghar Pourkashani geleitet. "Die Berliner

Streetdance-Meisterschat steht dieses Jahr unter dem Motto "Berlin is

diversity, Hip Hop is culture, Dance is freedom". Jedes Jahr

erreichen wir über 1.000 junge Tänzer_innen aus den sozial

unterschiedlichsten Kulturkreisen. Wir verstehen uns als ein

integratives Jugendprojekt mit überregionalem Aktionsradius. So kommt

der amtierende Berliner Champion im Streetdance beispielsweise aus

Hessen und 2016 hosteten wir eine Tanzcrew aus England. Auf der YOU

kann jeder in friedlicher und freundlicher Atmosphäre Streetdance

tanzen und erleben," so Asghar Pourkashani, EventManagement BSM/

Streetdance-Meisterschaft Berlin.



Das YOU Tagesticket berechtigt zum Besuch der

Streetdance-Meisterschaft Berlin am Samstag oder Sonntag und das

Zwei-Tagesticket zum Besuch der Streetdance-Meisterschaft an beiden

Tagen.



Mehr Infos zur YOU unter www.you.de, www.facebook.com/you.messe

und www.instagram.com/you.berlin.



Über die YOU



Die YOU 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin

statt. Sie versteht sich als Leitmesse für Jugendkultur. Veranstalter

ist die Messe Berlin. Die YOU gliedert sich in zwei Hauptsegmente:

Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment

"Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im

Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet am YOU-

Wochenende auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9.

Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt.







