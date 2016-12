Veränderung fängt oben an - Spitzenleistung gelingt mit Stärkenorientierung / Union Investment gemeinsam mit SYNK GROUP unter den TOP 3 in Deutschland in der Mitarbeiterentwicklung platziert (FOTO)

(ots) -

Die Fondsgesellschaft Union Asset Management Holding AG ist

gemeinsam mit ihrem Beratungsunternehmen SYNK GROUP bei den HR

Excellence Award 2016 in die Finalrunde eingezogen und hat sich mit

dem stärkenorientierten Programm "Next Level FDL" in der Kategorie

"Mitarbeiterentwicklung und Feedbackkultur" unter den TOP 3 in

Deutschland platziert. Aus über 450 Einreichungen wurden die besten

Human Resources-Programme in 23 Kategorien nominiert.



Das Programm "Next Level FDL" überzeugte mit der einzigartigen

Verankerung der Stärkenorientierung in der Mitarbeiterentwicklung und

einer nachhaltigen Veränderung der Feedbackkultur im Unternehmen. Um

authentische Formen des Zusammenarbeitens zu ermöglichen, lenkt das

Programm den Fokus der Führungskräfte weg von den Schwächen hin zu

den eigenen Stärken und den Stärken der Mitarbeiter und fördert damit

auf intensive Weise das Verständnis füreinander. Besonders innovativ

bei dem Programm ist die enge Verknüpfung von verschiedenen Online-

und Offlineformaten. So findet über eine Onlineplattform permanent

ein intensiver Austausch zwischen Coaches, Führungskräften und den

Teilnehmern der "Next-Community" statt. Die Digitalkompetenz wurde

sichtlich über eine 95 % Response-Rate gestärkt.



Rainer Kobusch, Segmentvorstand Fondsdienstleistungen zum gekürten

Programm: "Vorausschauendes Handeln war der Grund für unsere

Initiative. Es ging darum, unsere Organisation mit ca. 650

Mitarbeitern und rund 90 Führungskräften weiter zu entwickeln und

dadurch unsere Zukunftsfähigkeit langfristig sicherzustellen. Für

mich war von Anfang an klar, dass dies nur über unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - als wichtigster Erfolgsfaktor - zu

realisieren ist. "Wissen wie der andere tickt", um damit besser im

Sinne des Unternehmens umgehen zu können.



Bernd Pompetzki, Abteilungsleiter Personalmanagement ergänzt: "Es



war klar, dass wir mit den Führungskräften anfangen müssen, denn

diese sind die idealen Multiplikatoren. Sie sind Vorbilder für ihre

Mitarbeiter, sie inspirieren und motivieren diese. Wir wollten über

die Führungskräfte einen positiven Sog erzielen, der dann die

Mitarbeiter "mitreißt".



Torsten Jegminat, Managing Director der SYNK GROUP zu Next Level

FDL: "Nachdem die ersten Module mit den Gruppenleitern stattgefunden

hatten, war sofort ein intensiver Dialog in vielen Teams spürbar, die

Mitarbeiter waren superneugierig. Und wenn ich auf die aktuelle

Nachfrage in Hinblick auf die einzelnen Angebote für Mitarbeiter zum

Thema Stärkenorientierung schaue, dann ist das schon eine regelrechte

Euphorie, die man beobachten kann."



Die HR Excellence Awards



Die Human Resources Excellence Awards (HREA) zeichnen

herausragende Leistungen zukunftsfähiger Personalarbeit aus.

Zukunftsweisende Arbeiten und herausragende Kampagnen werden in 23

Kategorien mit den HR Excellence Awards einmal jährlich

ausgezeichnet. Die HR Excellence Awards werden von der Quadriga und

dem Fachmagazin Human Resources Manager vergeben. Die Auswahl erfolgt

in einem mehrstufigen Verfahren und durch eine Jury aus erfahrenen

HR-Experten.







Pressekontakt:

SYNK GROUP GmbH & Co. KG

Christine Baur | Leiterin Kommunikation

Tel 030 33 85 14 62 |Mobil 0159 04 00 28 10 |

christine.baur(at)synk-group.com



Original-Content von: SYNK GROUP GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SYNK GROUP GmbH & Co. KG staerkenorientierung-nextlevelfdl.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 12:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1432519

Anzahl Zeichen: 3806

Kontakt-Informationen:

Firma: SYNK GROUP GmbH & Co. KG staerkenorientierung-nextlevelfdl.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung