Leere Autobahnen, volle Innenstädte / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 9. bis 11. Dezember

(ots) - Autofahrer kommen an diesem Wochenende wieder

entspannt über die Autobahnen. Anders sieht es in den Großstädten

aus: Am dritten Adventswochenende strömen noch mehr Besucher in die

Innenstädte zu den Weihnachtsmärkten - und Einkäufen als zuvor. Der

ADAC empfiehlt, das Auto auf Park&Ride-Plätzen abzustellen und auf

öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Informationen über Parkhäuser

und deren aktuelle Belegung gibt es beim Parkinfo-Service des ADAC

unter http://bit.ly/2gGr8Eb.



Auf diesen Autobahnen kann es wegen Baustellen zeitweise zu

Verzögerungen kommen:



- A 1 Köln - Dortmund und Osnabrück - Bremen

- A 2 Dortmund - Hannover

- A 3 Würzburg - Frankfurt - Köln - Oberhausen

- A 7 Ulm - Würzburg und Hamburg - Flensburg

- A 8 Stuttgart - München

- A 9 Halle/Leipzig - Berlin

- A 10 Südlicher Berliner Ring

- A 13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden

- A 24 Schwerin - Pritzwalk

- A 31 Meppen - Leer - Emden

- A 45 Hagen - Gießen

- A 61 Hockenheim - Speyer und Koblenz - Mönchengladbach

- A 99 Autobahnring München- Nord



Seit 1. Dezember ist der neue ADAC-Staukalender online. Unter

https://www.adac.de/reise_freizeit/verkehr/ können Autofahrer die

Staugefahr für ihren individuellen Reisezeitraum abfragen.







