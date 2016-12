Rabattaktionen von Vereinsbedarf Sack

Karnevalsorden, Schützenorden, Pokale, Medaillen, Trophies - tolle Angebote zu attraktiven Preisen

(firmenpresse) - Die fünfte Jahreszeit hat begonnen, und die Karnevalisten starten in die närrische Session. Für die Schützen heißt es: Nach der Saison ist vor der Saison -Jetzt schon mit Frühbucher-Rabatten vorsorgen. Für die Sportler ist die Freiluftsaison zu Ende; die Aktivitäten verlagern sich in die Hallen, wo zahlreiche Turniere ausgetragen und die Sieger für ihre Leistungen ausgezeichnet werden.

Unsere Karnevals-Highlights zum Sessions-Start

- Klassik-Orden: schon ab 3,69 EUR (= 18 % Rabatt)

Klassischer Orden (8 x 7,5 cm) in Gold mit Schmuckfarben in Grün/Weiß, Rot/ Weiß oder Blau/Weiß, Kordel in Wunschfarbe, individuellem Wunschtext und Vereinswappen.

- Brillant-Orden: schon ab 5,87 EUR (= 15 % Rabatt)

Schmucker Orden (9 x 9,5 cm) in Gold mit Band oder Kordel in Wunschfarbe, Vereinswappen und 21 Schmucksteinen in Rot, Weiß, Blau oder Grün.

- Klassik-Orden: schon ab 3,59 EUR (= 10 % Rabatt)

Klassischer Orden (7 x 7 cm) in Silber mit Band oder Kordel in Wunschfarbe, individuellem Wunschtext und Vereinswappen sowie 4 Schmucksteinen in Rot, Weiß, Blau oder Grün.

Einfach mal reinschauen unter www.karnevalsorden-sack.de

Unsere Specials für Sieger

- Edel-Pokal: schon ab 26,91 EUR (= 10 % Rabatt)

Pokal in edler Ausführung und modernem Design in 3 verschiedenen Größen (32 x 10 cm / 37 x 10,5 cm / 43 x 10,5 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos). Der Pokal steht auf einem massiven Sockel aus echtem, schweren Marmor.

- Kristallglas-Trophy: schon ab 10,71 EUR (= 10 % Rabatt)

Trophy aus edlem Kristallglas (10 mm stark mit geschliffenen Kanten) in 4 verschiedenen Größen (10 x 10 cm / 15 x 15 cm / 17 x 17 cm / 20 x 20 cm) mit Sportmotiv nach Wahl und Gravur eines individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos). Der Vereinsname wird kostenlos mit graviert.

- Preishammer-Medaille: nur 1,99 EUR (= 25 % Rabatt)

Medaillen-Schnäppchen in Gold, Silber und Bronze (7 x 7 cm), dreidimensional gegossen, mit Sportmotiv nach Wahl, Gravur eines individuellen Wunschtextes und Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Hier können Sie bequem bestellen: www.pokale-sack.de

Unsere Schützen-Schnäppchen mit Frühbucher-Rabatten

- Klassik-Orden: nur 21,51 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (Gold, Silber und Altsilber, 5 x 5 cm) in klassischem Design mit Gravur eines individuellen Wunschtextes und Vereinswappens bzw. Standardauflage nach Wahl.

- Figurenorden: nur 6,26 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden in Figurenform. In unserem umfangreichen Angebot (z. B. Blumenhornträger, Grenadier, Sappeur, Oberst, Tambourmajor ...) dürfte für jeden der passende Orden dabei sein.

- Königsorden: nur 17,01 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden für die "Majestäten" in 9 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur eines individuellen Wunschtextes und Vereinswappens bzw. Standardauflage nach Wahl.

Hier geht's zu den Angeboten: www.schuetzenorden-sack.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.vereinsbedarf-sack.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Vereinsbedarf Sack

PresseKontakt / Agentur:

GiraCom e. K.

Heinz Schmitz

Rheydter Str. 70

41515 Grevenbroich

info(at)giracom.de

02181-819520

www.giracom.de



Datum: 05.12.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1432524

Anzahl Zeichen: 3534

Kontakt-Informationen:

Firma: Vereinsbedarf Sack

Ansprechpartner: Heinz Josef Sack

Stadt: Grevenbroich

Telefon: 02182 / 821811





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung