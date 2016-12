Ohoven: Schwarzer Tag für Europa und den Euro

(ots) - Zum Ausgang des Referendums in Italien erklärt

Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische

Wirtschaft (BVMW) und des europäischen Mittelstandsdachverbandes

European Entrepreneurs (CEA-PME):



"Das Votum in Italien ist ein schwarzer Tag für Europa und den

Euro. Wenn Europa jetzt nicht aufwacht und endlich einen Kurswechsel

einleitet, stehen wir bald vor einem Scherbenhaufen. Das war in

erster Linie kein Votum gegen Renzi, das war eine Volksabstimmung

gegen ein Europa, das aus der Sicht der Bürger die Sorgen der

Menschen nicht ernst nimmt. Von Brüssel sind nach dem Brexit keine

erkennbaren Reformsignale ausgegangen. Scheitert das wirtschaftlich

starke Italien, scheitert zuerst die europäische Gemeinschaftswährung

und dann Europa."







