WDR Funkhaus Europa: Sondersendung live aus Lesbos

(ots) -



Funkhaus Europa sendet am Donnerstag, 8. Dezember 2016, in einer

monothematischen Sondersendung zwischen 14 und 18 Uhr vier Stunden

lang live von der griechischen Insel Lesbos. Das Team ist von

Montagabend (5.12.) bis Freitagmittag (9.12.) vor Ort und meldet sich

auch jenseits der Sondersendung eine Woche lang im Radio und online

auf funkhauseuropa.de aus Griechenland.



Das Funkhaus-Europa-Team, das griechisch und arabisch spricht, plant

unter anderem Besuche im kommunalen Flüchtlingscamp Kara Tepe sowie

in den nahegelegenen Ortschaften und bei der Olivenernte. Darüber

hinaus wird das Team mit LKW-Fahrern im Hafen von Lesbos sprechen.

Sie demonstrieren, da Geflüchtete immer häufiger versuchen, sich in

LKWs zu verstecken, um so von der Insel zu kommen. Zudem steht das

Team in Kontakt mit lokalen, oft privaten Hilfsprojekten.



Jeder zweite Flüchtende, der 2015 nach Europa kam, landete nach

Angaben des UNHCR zunächst auf Lesbos. Die Menschen waren zuvor in

meist kleinen Booten in der Türkei gestartet. Mit dem EU-Türkei-Deal

ist diese Route so gut wie geschlossen. Während in Ankara Präsident

Erdogan droht, das Abkommen platzen zu lassen, nehmen auch auf Lesbos

die Spannungen zu. Für die Geflüchteten sind die Camps auf der

griechischen Insel vorerst Endstation. Oft warten sie lange auf

Papiere, um aufs Festland weiterreisen zu dürfen. Viele fürchten, in

die Türkei abgeschoben zu werden. Erst vergangene Woche protestierten

zahlreiche Geflüchtete auf Lesbos - für eine Zukunft und gegen die

schlechte Unterbringung. Unter den Einwohnern von Lesbos ist die

anfängliche Hilfsbereitschaft vielerorts Ernüchterung gewichen.



Funkhaus Europa, das junge europäische Radio, wird vom WDR in

Kooperation mit Radio Bremen und dem rbb ausgestrahlt.



