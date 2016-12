VTL PartnerAwards 2016

Stckgutkooperation zeichnet Systempartner aus

v.l: E. Noll (Richard Mller), M.Rau (CFL), T. Wilberg (Hoss), M. Riewe (LOXX), L. Klatt (Hoss) (Bil

(firmenpresse) - Fulda/Stuttgart, 05. Dezember - Die Vernetzte-Transport-Logistik GmbH (VTL) hat Ende November ihre PartnerAwards 2016 verliehen. In diesem Jahr wurden die Preise in den vier Kategorien "Beste Qualitt", "Mengenstrkster Partner national", "Mengenstrkster Partner international" und "Mengenstrkster Exportpartner" vergeben.

Die Gewinner wurden beim Systemtreffen in Stuttgart fr ihre herausragenden Leistungen mit dem PartnerAward prmiert. Fr die beste Qualitt wurde die Spedition Hoss GmbH & Co. KG aus Siegburg ausgezeichnet. Sie schaffte es, in den verschiedenen Kategorien des monatlichen VTL-Rankings die hchste Punktzahl zu erreichen.

Mit 74.280 Sendungen und 23.387 Tonnen ber das VTL-System wurde die LOXX Logistik & Spedition GmbH aus Gelsenkirchen mengenstrkster Partner national. Und der Sieger im internationalen Bereich ist die CFL logistics S.A. Der luxemburgische Logistikdienstleister speiste 31.642 Sendungen mit insgesamt 16.038 Tonnen in das Stckgutnetzwerk ein. Das sind knapp dreimal mehr Sendungen und fnfmal mehr Gewicht als der zweitplatzierte Partner in dieser Kategorie. Strkster Exportpartner ist die Richard Mller GmbH & Co. KG aus Gelnhausen, der die meisten Mengen ins Ausland im Betrachtungszeitrum von 12 Monaten ber VTL versendet hat: 8.822 Sendungen und 3.070 Tonnen.

VTL verleiht die PartnerAwards seit 2011. Sie sind aufgrund der klar definierten Auswahlkriterien nicht nur eine Anerkennung fr erstklassige Leistungen, sondern auch fr Entscheider sowie potenzielle Kunden eine ntzliche Orientierungshilfe bei der Auswahl eines europaweiten Stckgut-Netzwerkes.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.vtl.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ber VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH

"the CargoFamily" VTL wurde 1998 gegrndet und ist eine fhrende Stckgutkooperation und Anbieter europaweiter Logistiklsungen. Von Fulda aus vernetzt VTL ber 130 mittelstndische Cargo-Unternehmen zu einem umfassenden und intelligenten, durch modernste IT untersttzten Transport-Service.



Die CargoFamily punktet durch die gute Zusammenarbeit ihrer rund 110 Mitarbeiter in Fulda sowie den Zusammenhalt zwischen allen Systempartnern. Das Zentral-HUB in Fulda und die Regional-HUBs West und Nord sind mit schnellen Direktverkehren vernetzt und transportieren das Stckgut im 24/48-Stundentakt im Nachtsprung. Mit den Systempartnern "vor Ort" bietet VTL den individuellen Service eines regionalen Anbieters, plus europaweite Logistiklsungen eines flchendeckenden Netzwerkes. So wird aus der Vielzahl regionaler Leistungen in ber 28 Lndern ein umfassendes Supply Chain-Angebot.



Als erstes Stckgutsystem verfgt VTL seit Mai 2011 ber einen CO2-Network Carbon Footprint, den NCF, bei dessen Ermittlung auch Nicht-Transportprozesse, CO2-quivalente und Vorketten bercksichtigt wurden. Seit August 2011 setzt das Netzwerk seine Standard-Sendungstabelle ein, welche Durchschnittswerte der CargoFamily enthlt und somit das Ablesen von CO2-Emissionen fr Sendungen ermglicht.



Das VTL-Symbol sind die Erdmnnchen: Diese agilen Sugetiere aus dem sdlichen Afrika sind zu aufmerksamkeitsstarken Sympathietrgern geworden, die Tag fr Tag bei ber 6.000 Sendungen fr die Systempartner und die VTL-Kooperation werben.

Mit 1,57 Millionen Sendungen und einem Gesamtgewicht von rund 560.000 Tonnen erzielte die Kooperation 2015 einen Umsatz von knapp 65 Millionen Euro.



https://www.vtl.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH

PresseKontakt / Agentur:

HERZIG Marketing Kommunikation GmbH

Heike Herzig

Hansaring 61

50670 Kln

hh(at)herzigmarketing.de

+49 (0)2234 989905-0

http://www.herzigmarketing.de



Datum: 05.12.2016 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1432631

Anzahl Zeichen: 1733

Kontakt-Informationen:

Firma: VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH

Ansprechpartner: Andreas Jschke

Stadt: Fulda

Telefon: +49 (0) 661 9768-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



ber einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite wrden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung