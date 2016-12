VfL Bochum 1848 verlängert Vertrag mit Drei Elemente

Bochumer Kommunikationsagentur begleitet den Fußball-Zweitligisten bereits seit 2014 und beweist seine Vielseitigkeit

Die Drei Elemente GmbH ist professioneller Kommunikator für den Spitzensport

(firmenpresse) - Bochum, 5. Dezember 2016.

Markenstrategie, Markenkommunikation, Eventplanung und Eventmarketing, Print, Social Media und das Editorial Design des VfL-Magazins "MEIN VfL", das sind die vielseitigen Aufgaben, die die Kommunikationsagentur Drei Elemente bereits seit 2014 für den Fußball-Zweitligisten VfL Bochum 1848 übernimmt. Nun hat der VfL den Vertrag mit Drei Elemente für eine weitere Saison bis Mitte 2017 verlängert.

Drei Elemente gehört zu einer der führenden Agenturen im Sportmarketing und engagiert sich auch über das Mandat hinaus beim VfL. "Nicht nur, weil wir in Bochum ansässig sind, sondern weil der VfL ein Stück Ruhrgebiet und Identifikation ist", erklärt Dietmar Bramsel, Geschäftsführer von Drei Elemente. Erstmals in dieser Saison ist die Agentur auch offiziell "NETZWERKPARTNER" des VfL und damit auf der nach dem Hauptsponsor dritthöchsten Sponsorenebene des Vereins. "Wir lieben den VfL und möchten die Netzwerke, Strukturen sowie die menschlichen und unternehmerischen Potenziale rund um den Traditionsverein bereichern", so Bramsel.

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der VfL das besondere Vertrauen, dass der Verein den Marketingstrategen von Drei Elemente entgegenbringt und würdigt die intensive Zusammenarbeit. Weitere Informationen über Drei Elemente und die verschiedenen Leistungsbereiche der Bochumer Agentur gibt es unter www.drei-elemente.com





Die Drei Elemente GmbH ist eine mittelständische, international ausgerichtete Medien- und Kommunikationsagentur mit einer eigenen IT-Abteilung und mit klaren Prinzipien. Das Motto: "Sei ehrlich und fürchte niemanden" wird konsequent gelebt. Aus diesem Leitsatz leitet sich eine einmalige Beratung ab, die ausschließlich auf die Ziele des Auftraggebers fokussiert und sämtliche Kommunikationsmaßnahmen nur als Werkzeug betrachtet, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Drei Elemente ist kompromisslos, wenn es um Fragen der Ethik und der Nachhaltigkeit geht - bei werblichen und kommunikativen Maßnahmen, aber auch in Sachen unternehmerischer Gesellschaftsverantwortung. Drei Elemente wurde im Corporate-Social-Responsibility-Audit mit dem Gold-Siegel ausgezeichnet, bekennt sich zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact, wirkt aktiv im deutschen Global Compact Netzwerk mit und unterstützt mehrere renommierte Hilfsorganisationen mit Geld- und Sachleistungen.



Auftraggeber von Drei Elemente sind Konzerne wie Bayer und BMW, Vereine wie der VfL Bochum 1848 und Kinderlachen e.V., Prominente wie Matze Knop und Marc Marshall, Institutionen wie das Goethe-Institut, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen, die die besondere Art der Agentur aus dem Herzen des Ruhrgebiets schätzen. Zum umfassenden Leistungsspektrum von Drei Elemente gehören die strategische Markenentwicklung, Corporate Branding, Social-Media-Marketing, Web-Entwicklungen von Websites mit Content-Management-Systemen, Portallösungen mit Payment-Anbindung, mobile Apps für iOS und Android sowie Online-Applikationen, Video und Foto bis hin zum YouTube-Marketing und 360°-Virtual-Reality-Animationen sowie sämtliche Media-Produktionen für Print, Messe, Merchandising und Werbetechnik.



Drei Elemente berät und begleitet mit seinen rund 20 festen und freien Mitarbeitern umfassend, mit empathischem Gespür für die Bedürfnisse des Auftraggebers, emotionaler und fachlicher Intelligenz sowie mit höchsten Ansprüchen an professionelle Prozesse und Ergebnisse. Drei Elemente macht Kommunikation zum Erlebnis - von der ersten Begegnung an. Drei Elemente hat den Mut zu unpopulären Entscheidungen und gibt ehrliches Feedback - ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Denn nur so können die besten Ergebnisse erzielt werden - ehrlich, nachhaltig, fair und gewinnbringend für alle Beteiligten.



Drei Elemente ist kreative Unternehmens- und Marketingberatung, zupackender Agenturumsetzer und Web-Entwickler mit eigener IT-Abteilung in einem. Die Agentur verfügt über besondere Kompetenzen im Online-Marketing, insbesondere beim "Creative Coding", bei digitalen Verkäufen mit Abos im Netz sowie bei viralen Social-Media-Kampagnen.



Unabhängig vom Beratungs- und Agenturgeschäft fördert Drei Elemente Start-ups aus dem Ruhrgebiet und ganz Deutschland und hat ein eigenes Accelerator-Programm entwickelt, bei dem Gründer für drei bis sechs Monate einen Vollzeit Co-Working-Space innerhalb der Agentur nutzen können, bei ihren medialen Vorhaben sowie kaufmännisch unterstützt werden und von einem eigens entwickelten Coaching-Programm profitieren. Darüber hinaus betreibt Drei Elemente eine eigene Beteiligungsgesellschaft. Die Experten von Drei Elemente bieten zudem regelmäßig Schulungen rund um die Themen Social Media, CSR, Online-Marketing, eCommerce und Start-up-Marketing an.



Weitere Informationen unter www.drei-elemente.com.

Drei Elemente GmbH - Agentur für Kommunikation

Drei Elemente GmbH - Agentur für Kommunikation

Dietmar Bramsel

Bochum

