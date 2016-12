Selfie Wall: Keine Party ohne Selfies - aber nicht nur im sozialen Netzwerk

Die Selfie Wall der Haase & Martin GmbH lässt alle an den Schnappschüssen anderer Partygänger im Club und in der Bar teilhaben.

(firmenpresse) - Dresden, 5.12.2016 - Kaum ein Bereich des kulturellen Lebens hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einen so starken Wandel erfahren wie das ?Weggehen', also das Aufsuchen von Clubs, Diskotheken, Partys und Bars. Waren Tanzveranstaltungen früher oft bereits vor Mitternacht beendet, beginnt heute kaum eine vor Mitternacht. Noch markanter ist der Einfluss moderner Technologie und insbesondere des Smartphones. Denn Partyerlebnisse wollen mit der Welt geteilt werden und Selfies gehören zur durchzechten Clubnacht heute genauso dazu wie der Einlassstempel auf dem Handrücken. Um die Schnappschüsse allen Partygängern unmittelbar und nicht erst via Social Media zugänglich zu machen, entwickelte die Haase & Martin GmbH die Selfiewall.



Die App basiert auf der Vergabe eines Hashtags den der Veranstalter für einen gewählten Zeitraum bucht. Darüber posten die Partygänger ihre Selfies und kurze Texte, die daraufhin in einer Diashow auf der Beamer-Leinwand gezeigt und über die App auf dem Handy abgerufen werden können. Auf Wunsch kann die Freigabe der Beiträge sowohl automatisiert als auch administriert verlaufen. Beiträge werden im top-down- Modus veröffentlicht, sodass die neuesten stets oben zu sehen sind. Darüber hinaus können die Fotos heruntergeladen und damit dauerhaft bewahrt werden.



Die Einbindung von Werbepartnern sowohl in den Hashtag als auch zwischen den veröffentlichten Beiträgen ist auf Wunsch realisierbar. Darüber hinaus besitzt die App eine Chatfunktion für die Kommunikation untereinander; dafür bedarf es lediglich eines abgestimmten Hashtags.



Die Selfiewall empfängt Partyfotos und Nachrichten von Smartphones und zeigt sie live per Video-System, Beamer und Leinwand auf Events an. Die Selfiewall wird genutzt für:





Halloween Partys

Weihnachtsfeiern

Silvester Partys

Karnevalsveranstaltungen

Volksfeste

Stadtfeste

Festivals und Konzerte

Studentenpartys

Semesterpartys

private Partys

Hochzeitsfeiern

Geburtstagsfeiern

Klassentreffen

Abi-Treffen

Abi-Bälle

Partys in Clubs

Partys in Diskotheken

Firmenfeiern

Mitarbeiterveranstaltungen

öffentliche Events

Netzwerkveranstaltungen

Messen









http://www.selfiewall.net



Selfiewall c/o Haase & Martin GmbH - Neue Medien Dresden

Moritzburger Str. 27, 01127 Dresden

