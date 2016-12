Thoughtfish von der Bundesregierung mit dem Titel „Kultur- und Kreativpilot Deutschland“ ausgezeichnet.



Am 23. Oktober fand die Titelverleihung im Berliner Postbahnhof statt. Insgesamt wurden 32 Kreativunternehmen aus den über 600 Bewerbern ausgewählt. Die Auszeichnungen wurden von Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin Beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Dr. Günter Winands, Ministerialdirektor bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, verliehen.

„Wir sind total stolz und freuen uns, dass unsere Arbeit sogar von der Bundesregierung registriert und geschätzt wird“, sagt die Gründerin und Geschäftsführerin von Thoughtfish, den Entwicklern von Fightlings und Trucify: „Unsere kontextsensitive Technologie hat auch in der Branche einiges an Interesse geweckt und wir sind schon gespannt auf den Release von Fightlings im Januar“. Die so genannte COALA-Technologie ermöglicht es zu wissen, in welchem Kontext sich der User aktuell befindet, beispielsweise ob in der Rushhour auf der Autobahn oder bei Regen auf dem Spielplatz. Alle Arten von Daten können hier zur Hilfe genommen werden, um die aktuelle Situation eines Nutzers zu verstehen.

Über die Auszeichnung hinaus nehmen die 32 Titelträger gemeinsam an einem Förderprogramm teil: Jedes ausgezeichnete Unternehmen wird ein Jahr lang von zwei Mentoren begleitet. In mehreren Workshops kommen alle Titelträger zusammen und schmieden dort gemeinsam an Strategien für ihre Ideen und Unternehmen. „Dieses eine Jahr ist das Herzstück der Kultur- und Kreativpiloten. Unser Ziel ist es in diesem Jahr, den Ideen und Unternehmen genau die Unterstützung zu geben, die sie in ihren Entwicklungsphasen weiter bringt“, sagt Christoph Backes, Initiator und Projektleiter der Kultur- und Kreativpiloten.

Weitere Informationen zu den Kultur- und Kreativpiloten und den aktuellen Titelträgern sind unter http://kultur-kreativpiloten.de/titeltraeger/ zu finden.







Die Thoughtfish GmbH besteht aus einem 15-köpfigen Team mit Sitz in Berlin Charlottenburg. Sie entwickelt Social Games und gamifizierte Apps für smarte Devices. Gründerin und Geschäftsführerin Christina Barleben hat im Dienst der Diplomatie die Welt bereist, als Wirtschaftsanwältin große Unternehmen vertreten und als Filmproduzentin die Medienbranche kennengerlernt – dabei wollte sie eigentlich schon immer Spiele entwickeln. Eines Morgens wachte sie auf und beschloss, ihr Leben und die Games-Branche zu verändern.

Kommentare zur Pressemitteilung