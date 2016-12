Mehr Durchblick für Menschen in aller Welt: Brillenspendenaktion in den Schönhauser Allee Arcaden.



Wohin mit gebrauchten Brillen? In vielen Ländern der Welt sind sie unbezahlbare Luxusgüter. Die Schönhauser Allee Arcaden unterstützen im Dezember die Brillenspendenaktion des Deutschen Katholischen Blindenwerks e.V. und helfen in der Adventszeit fleißig sammeln.

(firmenpresse) -

Oft landen sie erst in irgendeiner Schublade, geraten dort in Vergessenheit und enden irgendwann im Müll. Dabei kann jede gebrauchte Brille für einen anderen Menschen ein wichtiges Hilfsmittel sein. Eine Sehhilfe, die es überhaupt erst ermöglicht am aktiven Leben teilzunehmen, oder gar Lesen und Schreiben zu lernen.

Das Deutsche Katholische Blindenwerk e.V. ist einer der aktivsten Sammler und Verteiler gebrauchter Brillen, stets auf der Suche nach Brillen und Brillengestellen in gutem Zustand, sauberen Brillenhüllen sowie Brillengläsern im Rohzustand.

All diese Dinge und auch Brillen mit kleineren Schäden können ab dem 1. Dezember bis zum 24. Dezember an der Kundeninformation der Schönhauser Allee Arcaden abgegeben werden. Die Brillen werden im Anschluss nochmal hergerichtet und im Januar gespendet.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schoenhauser-allee-arcaden.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Rund 95 Geschäfte versammeln sich in den Schönhauser Allee Arcaden mitten im Kiez Prenzlauer Berg. Darunter bekannte Bekleidungsgeschäfte wie H&M, C&A, Mango, Esprit, Marc O‘Polo und New Yorker, Medimax - ein Fachmarkt für Unterhaltungselektronik - und Kaiser's, Netto, Rossmann, dm, denn’s Biomarkt, der Käseladen und der Fleischer Mago für die Dinge des täglichen Bedarfs. Als besonderer Service befinden sich eine Post, ein Fitnesscenter und die Stadtteilbibliothek direkt im Hause.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schömhauser Allee Arcaden

PresseKontakt / Agentur:

CandyStorm PR GmbH

Friedbergstr. 9

14057 Berlin



Tel: 030 120898800

mobil: 0178 636 636 2

sven.oswald(at)candystormpr.de



Datum: 05.12.2016 - 15:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1432644

Anzahl Zeichen: 1116

Kontakt-Informationen:

Firma: Schömhauser Allee Arcaden

Ansprechpartner: Luisa Lorentz

Stadt: Berlin

Telefon: (030) 447 117 17



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung