Suchfunktion für Webseiten erheblich verbessert

Mainz (05.12.2016) - Der Mainzer Firma i-p-tel ist aufgefallen, dass Webseiten z.B. von Zeitungen oder Autofirmen meist nur über langsame Suchfunktionen mit vielen irrelevanten Ergebnissen oder gar kein Suchfeld verfügen, weshalb Besucher Webseiten wieder verlassen. Gerade suchende Besucher sind aufgrund ihrer Wünsche besonders interessierte Kunden. Um dieses Potential zu nutzen, haben die Mainzer unter searchbutton.org eine Lösung entwickelt.

(firmenpresse) - Hierfür setzt i-p-tel auf die bewährte freie Software „Elasticsearch“, die besonders relevante Suchergebnisse liefert. Diese wurde um eine komfortable Web-Oberfläche erweitert und als Plug-and-Play Lösung in der Cloud bereitgestellt. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, werden alle Seiten direkt im Speicher der Server gehalten, so dass auch Anfragen für große Unternehmen mit mehreren Millionen Seiten innerhalb von weniger als 0.5 Sekunden bearbeitet werden können.



Damit die Suchfunktion nicht nur schnell und relevant ist, sondern den Benutzern auch Spaß macht, wird standardmäßig zu jeder Fundstelle ein Bild angezeigt. Die Ergebnisse werden in einem Dialogfenster präsentiert, um sie hervorzuheben und die besuchte Seite erst zu verlassen, wenn auf einen der gefundenen Links geklickt wird.



Lässt sich die Funktion testen?



Nach der kostenlosen Registrierung auf http://searchbutton.org und Eingabe einer oder mehrerer Internet-Domains startet der Server sofort mit der Übernahme der Webseiten in die Datenbank. Die Suche kann so innerhalb von wenigen Minuten in Betrieb genommen und getestet werden.



Auch die optionale Hervorhebung oder Filterung von Suchbegriffen gegenüber der normalen Reihenfolge der Suchergebnisse kann man direkt ausprobieren.



Wie wird die Suchfunktion verwendet?



Der Anbieter einer Website kann die Funktion im Layout seiner eigenen Homepage einbinden („Whitelabel“). Der notwendige HTML-Code wird direkt zur Übernahme angeboten. Weil die zugrunde liegende Javascript-Bibliothek vollständig im Source-Code zur Verfügung gestellt wird, lässt sie sich in jeder Hinsicht an die Oberfläche des Anbieters weiter anpassen. Über die Weboberfläche auf http://searchbutton.org kann der Anbieter die letzten Suchanfragen sehen und jederzeit eine Aktualisierung der Datenbank anfordern.



i-p-tel bietet das neuartige Produkt für Webdomains bis 10.000 Seiten kostenlos an. Für größere Webdomains bis hin zu mehreren Millionen Seiten werden monatliche und jährliche Verträge angeboten. Ein Proof of Concept, das von i-p-tel bereits auf der gleichen Softwareplattform entwickelt wurde, ist die vegane Suchmaschine http://vegi.style.









Die Firma i-p-tel GmbH, gegründet 1986, arbeitet erfolgreich im Bereich Cloud-Computing. 2005 hat i-p-tel die virtuelle IP-Telefonanlage „PBXes“ erfunden und bietet diese seitdem weltweit erfolgreich an. Etwa 2500 Kunden, vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen aber auch einige AGs, telefonieren über die von Rechenzentren in Nürnberg, New York und Seattle bereitgestellten Telefonanlagen. Die zugehörige Android-App „Sipdroid“ wurde seit ihrer Veröffentlichung als Open-Source im Jahre 2009 millionenfach installiert und genutzt.

