"Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann" (KiKA) / Drehstart für neue Abenteuer des Geschenkesacks in CGI-Optik

(ots) - Am 6. Dezember starten im Großraum Berlin die

Dreharbeiten zum neuen KiKA-Weihnachtsmärchen "Beutolomäus und der

wahre Weihnachtsmann". Erstmals erhält Beutolomäus in dem modernen

Weihnachtsmärchen eine frische CGI-Optik und wird als neu entwickelt

Figur in die 24-teilige Realserie integriert.



Über die Produktion



Produziert wird "Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann" von der

Wunderwerk GmbH in Zusammenarbeit mit der Motionworks GmbH.

Regisseurin ist Alex Schmidt, verantwortliche KiKA-Redakteure sind

Wolfgang Lünenschloß und Carsten Schulte.



Inhalt



Nach einer uralten Tradition wird alle hundert Jahre ein neuer

Weihnachtsmann auserwählt. Voller Vorfreude erwartet Beutolomäus die

Ankunft seines neuen Gefährten in der Weihnachtswelt. Als der

Geschenkesack jedoch den auserwählten Ruprecht (Björn Harras) freudig

begrüßen will, erlebt er eine herbe Enttäuschung: Ruprecht kann nicht

der neue Weihnachtsmann sein. Die magische Auswahlzeremonie wurde

manipuliert.



So begibt sich Beutolomäus auf die Suche nach dem wahren

Weihnachtsmann. Den findet er in Schornsteinfeger Sascha Claus (Simon

Böer). Allerdings ist Sascha weder begeistert von der Aussicht,

Weihnachtsmann zu werden, noch von Weihnachten generell. Zusammen mit

der 8-jährigen Paule (Cloé Heinrich), Saschas Nichte, überzeugt

Beutolomäus ihn, sich gegen den falschen Weihnachtsmann Ruprecht zu

stellen. Allmählich lässt sich Sascha auf das weihnachtliche

Abenteuer ein. Gemeinsam stellen sie sich den Prüfungen der drei

Weihnachtselfen und schaffen es beinahe, den falschen Weihnachtsmann

zu entlarven. Doch mit einiger Trickserei gewinnt Ruprecht die

Oberhand in der Weihnachtswelt und löst in einem großen Knall das

"Herz" der Weihnachtswelt und damit jede Erinnerung an Weihnachten

auf.



Einzig Beutolomäus und Sascha sind die Relikte der Weihnacht. In



einer großen Anstrengung müssen sie die verloren geglaubten Ideale

und Werte des Weihnachtsfestes aufspüren und rechtzeitig vor dem 24.

Dezember das "Herz" der Weihnachtswelt zu neuem Leben erwecken. Sonst

ist Weihnachten verloren.



Sendetermin



"Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann" wird voraussichtlich

Dezember 2017 bei KiKA zu sehen sein.







Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF



