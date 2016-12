Investmentbank Bryan, Garnier & Co stärkt Deutschland-Team mit drei Neuzugängen

Lars Dürschlag (37), Frans-Matthis Pleie (31) und Terence Egbelo (26) verstärken ab sofort das Team von Bryan, Garnier & Co in München.

vlnr: Terence Egbelo, Frans-Matthis Pleie und Lars Dürschlag

(firmenpresse) - Paris/München, 5. Dezember 2016: Die 1996 in Paris und London gegründete Investmentbank erweitert damit ihre Kapazitäten in Deutschland und baut Ihr Geschäft in den Segmenten Mergers & Acquisitions-Beratung sowie privatplatzierte und kapitalmarktbezogene Eigenkapitalfinanzierung weiter aus. Dürschlag (als Director) und Pleie (als Vice President) stoßen von FCF Fox Corporate Finance zu Bryan, Garnier & Co. Dort berieten sie in vergleichbaren Positionen seit 2005, respektive 2010 unter anderen den Embedded Computing System-Hersteller Congatec zum Thema US-IPO Strategie, das Pharmaunternehmen Riemser bei einer LBO-Finanzierung, die OLED-Technologiefirma Novaled im Rahmen eines US-IPO bzw. Sell-Side Dual Track Mandats sowie den Faserverbundspezialisten Cotesa bei einer Privatplatzierung. Egbelo ist Analyst und hat diese Aufgaben zuvor bei der Londoner Investmentbank Augusta & Co mit Fokus auf M&A im Bereich Renewables wahrgenommen.



„Wir freuen uns, dass wir ein eingespieltes Team mit langjähriger Erfahrung an Bord holen konnten“, betont Falk Müller-Veerse, der als Managing Partner für das Geschäft in der DACH-Region verantwortlich zeichnet. Das Münchner Büro von Bryan Garnier & Co zählt damit aktuell 15 Mitarbeiter und soll künftig noch weiter ausgebaut werden.



„Lars, Frans und Terence werden uns dabei unterstützen, Bryan, Garnier & Co als eine der führenden Full-Service Investmentbanken für Wachstumsunternehmen im deutschen Markt zu positionieren“, erklärt Olivier Garnier, Gründer & Managing Partner von Bryan, Garnier & Co.



Bryan, Garnier & Co beschäftigt in Büros in London, Paris, Genf, München, New York und Neu-Delhi über 150 Investmentbanker mit den Schwerpunkten Corporate Finance Advisory, Equity Capital Markets, Sales & Trading sowie Equity Research. Im Unterschied zu reinen M&A-Beratungen kann Bryan, Garnier &Co somit die vollständige Bandbreite an Investmentbanking-Beratung bieten und dabei auch auf das Branchenwissen seiner Aktien-Analysten sowie auf die Kapitalmarktkenntnis seiner ECM-Spezialisten zurückgreifen. Die Bank ist fokussiert auf Wachstumsunternehmen und verfügt über spezielle Expertise in den Bereichen TMT (Technologie, Media, Telekommunikation) und Healthcare sowie in Consumer-Retail, Smart Industries und Business Services. Zu den abgeschlossenen Transaktionen von Bryan, Garnier & Co zählt u.a. die €100 Mio. Kapitalerhöhung für Devialet (französischer Anbieter hochwertiger Audiosysteme), der Verkauf des Cybersecurity-Unternehmens Lexsi an Orange und der $317Mio. NASDAQ-IPO der Biotechnologiefirma Galapagos.





Über Bryan, Garnier & Co

Bryan, Garnier & Co, 1996 gegründet, ist eine unabhängige, europäische Full Service-Investmentbank mit Fokus auf Wachstumsunternehmen. Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien, private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Dienstleistungen für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf wichtigen Wachstumsbranchen der Wirtschaft wie Technologie, Medien, Telekommunikation, Healthcare, Smart Industries, Speciality Retail sowie Business Services. Bryan, Garnier & Co Ltd ist ein eingetragener Broker und bei der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen. Der Firmensitz von Bryan, Garnier & Co befindet sich in London, weitere Niederlassungen befinden sich in Paris, München, Genf, New York und Neu-Delhi. Das Unternehmen ist ein Mitglied der Londoner Börse und von Euronext.

Kommentare zur Pressemitteilung