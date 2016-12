MUSIC STORE holt Star-Fotograf Guido Karp nach Köln

Guido Karp& Angus Young (AC/DC) (Bildquelle: Michael Koelsch / GKP.LA)

(firmenpresse) - Er ist einer der ganz großen Stars im Music-Business: Guido Karp, Haus- und Hof-Fotograf von u.a. AC/DC, Depeche Mode, Michael Jackson, Rammstein, The Rolling Stones, Robbie Williams, Sting oder Elton John ... die Liste scheint endlos. Karp zählt zu den erfolgreichsten People-Fotografen der Welt und wurde bereits mehrfach zum "Music Photographer Of The Year" gekürt.

MUSIC STORE professional, eines der größten Musikgeschäfte der Welt, holt Guido Karp im Januar nach Deutschland und gibt 20 Einzelkünstlern bzw. Band die einmalige Chance, sich von ihm fotografieren zu lassen.

Anfang Januar 2017 kommt er für ein Wochenende aus Los Angeles nach Köln. Dort bietet er erstmalig den "Stars von Morgen" an, sich von ihm in einer aussergewöhnlichen Location, dem bauwerk köln, ablichten zu lassen.

Ob Rock Band oder Solo-Act, ob HipHopper oder angehender Popstar - es gibt keine Genre-Einschränkungen.

Jeder kann Teilnehmer sein - ob Einzelkünstler oder Band - hier stehen großartige Fotos der Stars von Morgen im Vordergrund.

www.guidokarp.com

contact(at)guidokarp.com

Weitere Infos:

Das Event-Paket besteht aus:

- Persönliches Kennenlernen und Vorgespräch am Veranstaltungstag

- Individuelles Make-Up und Styling durch professionelle Hair- & Make-Up-Artists

- Foto-Shooting mit Guido Karp in verschiedenen Einstellungen, bei Bands Gruppen- und Einzelmotive (natürlich auch mit Instrumenten möglich)

- Auswahl der Bilder und Nachbesprechung

- Die ausgewählten Fotos werden anschließend von Bildprofis aufbereitet und digital/auf CD an die Teilnehmer verschickt

CD- und DVD-Cover by Guido Karp (Auszug)

AC/DC - "Stiff Upper Lip" (DVD)

AC/DC - "Black Ice" (CD)

Chris de Burgh - "Live in Dortmund" (CD)

Die Flippers - "Ein Leben für die Zärtlichkeit" (DVD)

Dire Straits - "On Every Street" (CD)

Elton John - "Candle In The Wind" (Single-CD)

Iron Maiden - "A Real Dead One" (CD)

Michael Jackson - "This Is It" (CD / DVD)

Paul McCartney - "Paul Is Live" (CD)

PUR - "Live" (CD, Video, DVD)

Robbie Williams - "Supreme" (Single-CD)

Robbie Williams - "Live At The Albert" (DVD)

Robbie Williams - "That"s What We Did Last Summer" (CD/DVD)

Rolling Stones - "No Security" (CD)

Sting - "Live In Newcastle" (CD)

Tina Turner - "Simply The Best - live" (CD)

Thomas Anders - "This Time" (CD)





Die MAXX Creative Events GmbH ist eine führende Event-Agentur im Bereich Fotographie und arbeitet mit weltweit bekannten Fotografen zusammen.

MAXX Creative Events GmbH

