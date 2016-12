Alpenland Gruppe Berlin baut ambulantes Pflegeangebot aus

Tochterunternehmen Medica Hauskrankenpflege GmbH in Spandauübernimmt im Rahmen eines Assetdeals Patienten und Mitarbeiter der AHUK GmbH

(firmenpresse) - Mit Wirkung zum 1. Dezember 2016 werden die Mitarbeiter der 1994 gegründeten Spandauer AHUK GmbH in die Medica Hauskrankenpflege GmbH (ein Unternehmen der Alpenland Gruppe Berlin) übernommen. Alle Patienten und Mitarbeiter werden vom Falkenseer Damm zentral betreut. Damit bleibt die Alpenland Gruppe Berlin in der Hauptstadt weiter auf Wachstumskurs.

"Die Integration der Mitarbeiter der AHUK ermöglicht es uns, Patienten in Berlin-Spandau noch umfassender und zuverlässiger zu betreuen. Durch die Bündelung von regionalen Ressourcen bieten wir einen hohen Wiedererkennungswert in der Region und können - gerade im Hinblick auf die Einführung des PSG II - die Stärkung der ambulanten Pflege vorantreiben.", erläutert Hans-Joachim Fischer, Geschäftsführer der Medica Hauskrankenpflege GmbH. "2030 werden bereits ca. 60 Prozent mehr Menschen auf Pflege angewiesen sein als noch 2007. Wir sehen uns in der Verantwortung, dieser erhöhten Nachfrage auch durch das verbesserte Angebot einer mobilen Pflege nachzukommen."

Die Medica Hauskrankenpflege GmbH in Berlin

Die Medica Hauskrankenpflege GmbH ist ein 25-jähriges Traditionsunternehmen im Bezirk Spandau mit überdurchschnittlichen Kompetenzen in den Bereichen häusliche Krankenpflege, ambulante Familienpflege und Hauspflege. Ein festes Mitarbeiterteam sichert die Versorgung eines stabilen Patientenstamms und bietet neben Urlaubs- und Verhinderungspflege auch individuelle Begutachtungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz.

Seit August 2015 gehört die Medica Hauskrankenpflege GmbH zur Alpenland Gruppe Berlin.





http://www.alpenland-berlin.de



Die Alpenland Gruppe in Berlin



Seit über zehn Jahren ist die Alpenland Gruppe Träger von Pflegeeinrichtungen in Berlin. Die Alpenland-Pflegeheime bieten mehr als 600 vollstationäre, wohnortnahe Pflegeplätze in Zehlendorf, Schlachtensee, Marzahn und Biesdorf. Außerdem umfasst das Angebot Pflegeplätze für Wachkomapatienten Phase F, Dialysepflegeplätze, Tagespflege sowie 122 altersgerechte Wohnungen. Die mobile Hauskrankenpflege Medica gehört seit August 2015 zum weiteren Portfolio.



Alle Dienstleistungen in unseren Pflegeeinrichtungen unterliegen strengen internen und externen Qualitätskontrollen. So garantieren wir Betreuung und Pflege auf hohem Niveau - heute und in Zukunft.



Unser Motto "Pflege mit Herz" wird in unseren Einrichtungen täglich mit neuem Leben erfüllt: wir möchten pflegebedürftige Menschen in zeitgemäßen Einrichtungen zusammenführen und ihnen ein würdevolles, weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen.



Der Respekt vor der Persönlichkeit und der Lebensleistung jedes einzelnen Bewohners sowie die Vermittlung des Gefühls von Selbstständigkeit und Geborgenheit prägen dabei unser Verständnis einer aktiven, individuellen Betreuung.

Alpenland Gruppe Berlin

Alpenland Gruppe Berlin

Anna-Lena Olizeg

Weißenhöher Str. 64

12683 Berlin

komm.pr(at)alpenland-berlin.de

030 / 51589 116

http://www.alpenland-berlin.de



Alpenland Gruppe Berlin

Anna-Lena Olizeg

Berlin

030-51589100





