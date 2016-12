"Alternative" auf dem Vormarsch: "Friedman schaut hin: Rechts abgebogen - Ist radikal wieder normal?" / Die N24-Reportage in Deutscher Erstausstrahlung am Donnerstag, den 8. Dezember um 17.15 Uhr (FOTO)

Kaum eine andere Partei sorgte in den letzten Monaten für mehr

mediales Aufsehen: Die Alternative für Deutschland (AfD) ist in

vielen Bundesländern auf dem Vormarsch. Bei zehn Wahlen in Folge zog

die AfD erfolgreich in die Landtage ein - in Mecklenburg-Vorpommern

sogar als zweitstärkste Kraft. In seiner neuen Reportage "Friedman

schaut hin: Rechts abgebogen - Ist radikal wieder normal?" diskutiert

der Journalist und Talkshow-Moderator Michel Friedman über die

Hintergründe der Wahlerfolge der AfD.



Der Rostocker Polizeipräsident Thomas Laum warnt vor

rechtsextremer Gewalt in städtischen Randgebieten gegenüber

Geflüchteten, im Stadtteil Groß Klein eskalierte die Lage bereits.

Zum Schutz vor gewaltbereiten Anwohnern mussten die dort

untergebrachten Flüchtlinge ihre Unterkünfte verlassen. "Salonfähiger

Rassismus", "Protestwählerei", "NPD-light" - Woher kommt der Unmut in

Deutschland, der rechte Parolen hervorbringt? Wer stimmt für die AfD

und warum? Und weshalb gelingt es anderen Parteien nicht mehr, die

Wähler zu erreichen?



In Rostock und Berlin trifft Michel Friedman mit Holger Arppe,

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD in

Mecklenburg-Vorpommern, Steffen Bockhahn (Die Linke), Senator für

Soziales in Rostock, Patrick Dahlemann (SPD),Parlamentarischer

Staatssekretär für Vorpommern, und Bundespolitiker Dietmar Bartsch

(Die Linke) verschiedene Politiker, deren Antworten auf diese Fragen

kontroverser nicht sein könnten.



"Friedman schaut hin: Rechts abgebogen - Ist radikal wieder

normal?" am 8. Dezember um 17.15 Uhr auf N24 im TV und nach

Ausstrahlung in der N24-Mediathek: www.welt.de/mediathek







