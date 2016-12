Vertriebler {M/W} | So schwierig ist Vertieb nicht | Bewirb dich | AUCH BUNDESWEIT|

(firmenpresse) - Bettertimes wird als der heißeste Newcomer unter den kölner Agenturen gehandelt.

Neben maßgeschneidertem Branding und zielorientierter Markenstrategie mit der vollen Bandbreite an On- und Offline-Services bietet Bettertimes mit erfolgreichen SEO-Maßnahmen den oft entscheidenden Vorteil im Online-Marketing.



Newcomer heisst nicht newbee! Nach 12 Jahre Erfahrung im Werben und Vermarkten sind wir nun seit mehr als 5 Jahren im "Online Geschäft". Unser Claim sagt alles. Markenstrategie! Der Fokus liegt jedoch ganz klar in der "digitalen Vermarktung" - da ist SEO unser Brot und Wasser.



Da auch wenn wir inzwischen größer werden, mehr leads generieren, brauchen wir auch ebenso die Manpower.



Da bist du nun gefragt!



Du bietest:

#Erfahrung in der Kaltakquise

#Erfahrung in der Interaktion und Kommunikation mit Entscheidern & Geschäftsführern auf Augenhöhe.

#Verhandlungssicherheit

#Sehr gute Präsentations & Kommunikationstechniken

#Abschlussorientierte Vorgehensweise



Wir erwarten:

#Du warst in der Vergangenheit bereits als Vertriebsmitarbeiter tätig?

#Bist bereit auf Provisionsbasis tätig zu werden? (Gerne mit Fixgehalt nach der Probezeit)

#Du bist stark im Direktabschluss?

#Im Herzen bist du ein Vertriebler?

#Du kannst deine Arbeit auch mit vollem Fokus im Home-Office verbringen?

#Und du weisst was du willst?



Verdienstmöglichkeiten:

#Die Provision beträgt 20 % vom abgerechneten Nettoumsatz.

#Bei einer kontinuierlichen Neukundengewinnung hast du die Chance ein lukratives, monatliches Durchschnittseinkommen zu erzielen.

#Fiktiv errechnetes monatliches Einkommen: ca. 3.000 ?. Wir stehen zu unserem Wort!



Deine Aufgaben im Überblick:

#Adressrecherche potentieller Kunden (Unternehmen) in sozialen Medien und im Netz.

#Telefonische Kontaktaufnahme sowie Bedarfsermittlung in einem individuellen Telefonat.



#Vereinbarung eines persönlichen Besuchstermins.



Berwerbung an:

JIMMY(at)BETTERTIMES.DE

Hier geht´ zu uns!







