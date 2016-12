taz-Kommentar von Eric Bonseüber die Abstimmungen in Österreich und Italien

(ots) - Wenn es gut geht, ist es ein Erfolg für Europa.

Doch wenn es schiefgeht, dann sind nur die nationalen Politiker

schuld. Nach diesem simplen Strickmuster hat die EU-Kommission in

Brüssel die Präsidentschaftswahl in Österreich und das gescheiterte

Referendum in Italien kommentiert. Sie liegt doppelt falsch.



Denn natürlich ist es kein Erfolg für Europa, wenn in Österreich

46 Prozent der Wähler ihre Stimme für einen Rechtspopulisten vom

Schlage Norbert Hofers geben. Es ist sogar ein Alarmsignal, denn die

EU-freundliche politische Mitte ist bei dieser Wahl in die

Bedeutungslosigkeit gesunken. Und Hofer hat fast so viele Stimmen

geholt wie Donald Trump in den Vereinigten Staaten.



Umgekehrt ist es eine Niederlage für die EU, wenn in Italien ein

überzeugter Europäer wie Matteo Renzi scheitert. Schließlich war die

verunglückte Verfassungsreform ja auch dazu gedacht, weitere

Strukturreformen zu erleichtern, wie sie Brüssel fordert. Daraus wird

nun nichts. Stattdessen stürzt ein weiteres EU-Land in die Krise.

Wenn man richtig zählt, ist es bereits das vierte Land in diesem

Jahr. Zuerst haben die Niederlande gegen das EU-Abkommen mit der

Ukraine gestimmt. Seither findet die Regierung keinen Ausweg. Danach

kam der Brexit in Großbritannien. Auch dort findet die Regierung

keinen Ausweg. Zuletzt hat auch noch Präsident Fran

ç

ois Hollande in Frankreich das Handtuch geworfen.

Handtuch geworfen.



Bleibt Deutschland - nur in Berlin ist die Welt für die EU noch in

Ordnung, Angela Merkel sei Dank. Doch auch dieser Eindruck täuscht.

Denn sowohl in Österreich als auch in Italien stand die deutsche

Europapolitik im Kreuzfeuer der Kritik. Die Gegner arbeiten sich

schon längst nicht mehr an Brüssel ab, sondern an der "eisernen

Kanzlerin" in Berlin.





Aus Berlin muss deshalb auch die Wende kommen. Merkel muss endlich

einen Neubeginn in Europa zulassen. Eigentlich war er schon seit dem

Brexit fällig. Jetzt ist er überfällig.







Kommentare zur Pressemitteilung