Aktualisierung: "Die Wollnys" ab 7. Dezember mit neuen Folgen bei RTL II (FOTO)

- Neue Geschichten mit und über Deutschlands bekannteste Großfamilie

- Start am Mittwoch, 7. Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Wollnys sind zurück! In den neuen Folgen von "Die Wollnys -

Eine schrecklich große Familie!" begleitet RTL II die wohl

bekannteste Großfamilie Deutschlands in ihrem turbulenten Alltag.

Auch in den neuen Episoden geht es bei den Wollnys wieder heiß her

und wird nie langweilig. Eine Reise in die Türkei, eine große

Geburtstagsfeier, eine neue Band und, siehe da, ein Umzug stehen auf

dem Programm. RTL II zeigt die neuen Folgen der Doku-Soap ab dem 7.

Dezember 2016 immer mittwochs um 20:15 Uhr.



In den neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große

Familie!" geht es gewohnt turbulent zu: Im Türkeiurlaub bricht Streit

aus, die Familiendiät wird zur Belastungsprobe und Peter und Flo

entdecken die Astrologie als neues Hobby für sich.



Lavinia war unzufrieden mit ihrer Geburtstagsfeier und wünscht

sich nachträglich eine große Party mit all ihren Freunden. Doch die

neuen Hobbyastrologen Peter und Flo ahnen nichts Gutes, denn die

Sterne versprechen einen großen Streit auf der Feier. Während der

Vorbereitungen für die Las Vegas Mottoparty versuchen die Jungs

alles, um das bevorstehende Schicksal zu verhindern. Die Kameras sind

auch dabei, wenn es bei den Wollnys musikalisch wird: Peter und Flo

gründen eine Band und die ganze Familie darf mitmachen. Ein großer

Traum geht in Erfüllung, wären da nur nicht ein paar kleine

Schwierigkeiten...



Mittlerweile wachsen sogar die jüngsten Familienmitglieder aus den

Kinderschuhen heraus und das bedeutet, sie wünschen sich auch mehr

Privatsphäre. Schnell wird klar, dass es in dem Wollny-Haus langsam



eng wird und die Familie unter Platzmangel leidet. Elffach-Mama

Silvia und Harald sehen nur noch eine Lösung: Sie müssen raus aus

diesem Haus!



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird produziert von

Joker Productions in Köln.



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" ab Mittwoch, 7.

Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II







