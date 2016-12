Werder Bremen-Presseservice: SV Werder verurteilt Pyro-Aktionen und beleidigende Transparente

(ots) - Der SV Werder Bremen musste sich am vergangenen

Wochenende rund um das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt erneut mit

dem Fehlverhalten einiger Mitglieder von Ultra-Gruppierungen

auseinandersetzen. So kam es während der Partie zum Zünden von

Pyrotechnik in der Ostkurve sowie zur Präsentation von beleidigenden

Transparenten gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten. Bei einem

Vorfall im Anschluss an das Spiel soll zudem ein Polizeibeamter Opfer

einer Nötigung geworden sein. Es wurden jeweils Strafanzeigen

gestellt. Die Ermittlungen laufen.



Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Werders verantwortlicher

Geschäftsführer für Sicherheit und Fanbetreuung, sagte am Montag

dazu: "Wir verurteilen das Verhalten der Täter scharf und werden uns

im Sinne aller Fans des SV Werder für eine täterorientierte

Aufklärung einsetzen. Wir sehen uns aber auch gezwungen, Maßnahmen zu

treffen, um solchen Situationen besser vorzubeugen. Wir werden unsere

Fans im Rahmen unseres Dialogs im Fanbeirat darüber informieren. Wir

müssen darüber nachdenken, wie wir wieder einen vertrauensvollen Weg

zur Gestaltung unserer Heimspiele in der Ostkurve finden können. Im

Sinne der Sicherheit aller Fans, aber auch im Sinne unseres

leidenschaftlichen Einsatzes für die Vielfalt der Fankultur können

wir den Missbrauch unserer Dialogbereitschaft nicht dulden", so

Hess-Grunewald weiter, der jede Form von Gewalt und Beleidigung

verurteilt: "Das gilt natürlich auch, wenn sie gegen

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gerichtet ist."



Der SV Werder Bremen wird auch weiterhin den kritischen Dialog mit

den Fans suchen. "Wir halten dieses Angebot immer aufrecht. Wir

machen uns gegen Pauschalverurteilungen stark. Zu diesem Dialog

gehört aber auch, dass man Fehlverhalten deutlich benennt und

gemeinsam aufarbeitet. Dazu erwarten wir auch einen Beitrag aus den



Teilen der Fanszene, die sich für die Vielfalt einsetzt", so

Hess-Grunewald.







