ICOP Technology erweitert seine Panel PC Auswahl

ICOP Panel PCs ab sofort mit leistungsstärkeren Prozessoren und optionalem Erweiterungsboard für weitere RS232-Schnittstellen und GPIO-Konnektor verfügbar

(PresseBox) - ICOP Technology bietet ab sofort seine Panel PCs mit optionalen, leistungsstärkeren DMP Vortex DX3 Prozessoren an. Des Weiteren besteht bei den Panel PCs der Größen 9?, 10.4? und 15? die Möglichkeit, wunschweise ein Erweiterungsboard auf das existierende Trägerboard im CPU Chassis auf der Rückseite des Panels zu integrieren. Dies ermöglicht es, eine höhere Anzahl von RS232-Schnittstellen und einem 16 Bit GPIO-Konnektor zu gewähren.

Die PPC Serie ist eine schlanke, energieeffiziente und durchweg industriegerechte mit bis zu einem GHz Taktfrequenz ausgelegte HMI-Lösung. Die x86 kompatible Panel PC Serie im Metallgehäuse folgt dem Trend zu Client/Server Architekturen mit zentralen Processing-Clouds, schlanken verteilten Bedienterminals und industriegerechten Thin Client Installationen. Deren Einsatzgebiete finden sich überall dort, wo kosteneffektive Low-Power-Designs einer industriellen Robustheit gerecht werden müssen und entsprechende Anschlussoptionen Voraussetzung sind.

Zielbranchen sind mitunter der Einzelhandel, die industrielle Automatisierung, digitale Beschilderung und Gebäudeautomation wo komplexere x86 Prozessoren einen zu großen Aufwand und Kosten produzieren würden.

Die PPCs mit 9, 10.4 oder 15 Zoll Touchscreen, Metallgehäuse und frontseitigem IP65-Schutz sind mit energiesparenden Low-Power DM&P Vortex86 Prozessoren bestückt und in zahlreichen industriegerechten I/O Konfigurationen erhältlich. IoT Anbindungen sind entweder über ein oder zwei Ethernet-Ports oder optionales WLAN möglich. Unterstützt werden erweiterte Betriebstemperaturbereiche von wahlweise 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F) oder -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F). Der programmierbare Watchdog Timer sowie zahlreiche Zertifikate wie CE, FCC, VCCI, TÜV, NRTL, Vibration, Schock, IP65 und KCC unterstreichen die durchgängige Industrietauglichkeit der neuen Panels.

Die technischen Details auf einen Blick

Die lüfterlose Panel PC Serie integriert ultra-low power Vortex86 DX2/DX3 System on Chip Prozessoren mit bis zu einem 1 GHz Taktfrequenz und 2 GB DDR3 RAM sowie PXE-Boot Support über das Netz (diskless boot). Als Standard Ein/Ausgänge stehen diverse serielle RS-232, RS-485 und RS-422 Konfigurationen, sowie eine,- oder zwei LAN-Schnittstellen und optionales WLAN zur Verfügung. Neben diesen Auswahloptionen bieten alle Systeme bis zu 3x USB sowie HD-Audio- und PS/2- Schnittstellen für Keyboard und Maus. Massenspeicher können über Compact Flash I/II Sockel, SD-, MicroSD und SATA Module ausgeführt werden. Der in den Vortex SoC Prozessoren integrierte Crossbar-Switch bietet weitere I/O-Optionen ? inklusive Motion Control Implementierungen für OEMs. Die lüfterlos arbeitenden PPCs sind vollständig kompatibel mit den gängigen Linux-Distributionen, DOS, Windows inklusive CE, XP, Embedded Standard (Windows XP Embedded) und Windows 7.



Weitere Information zu unserer neuen Panel-PC Serie finden Sie unter

http://www.icop.com.tw/...



ICOP Technology GmbH, ein Mitglied der DM&P Group, wurde 1989 als Entwickler und Hersteller von Industriecontrollern gegründet. Beeinflusst durch das explosive Wachstum der Industrierechnernachfrage Anfang der 1990er Jahre, hat sich ICOP auf die Adaption der x86 System-on-Chip (SoC) Technologie konzentriert und sich einen guten Ruf im Bereich der robusten Embedded Single Board Computer (SBCs) aufgebaut, die das Unternehmen in Anwendungsfelder integriert, bei denen geringer Platzbedarf, geringer Stromverbrauch, Langlebigkeit oder die Unterstützung eines erweiterten Temperaturbereichs gefordert sind. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bietet ICOP heute ein umfassendes Portfolio an SBCs & CPU-Modulen, Panel-PCs, Box-PCs und Robotik-Lösungen an, die sowohl als Standardprodukte als auch im Rahmen von ODM/OEM-Dienstleistungen individuell entwickelt und gefertigt werden. Hierfür unterhält das Unternehmen Fertigungsstätten in Taiwan und China und Niederlassungen in Großstädten rund um den Globus.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 17:20

