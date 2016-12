neues deutschland: Referendum in Italien: Ciao, Austerität¶

(ots) - Vor dem italienischen Referendum war ein mögliches

Nein von den journalistischen und politischen Meinungsführern fast

schon zum Sargnagel der EU stilisiert worden. Eine neue Euro-Krise

stünde bevor. Nur ein Ja zur Verfassungsreform des

»europafreundlichen« Renzi könne den Untergang des Abendlandes

verhindern. Es wurde ein Nein - und es passierte fast nichts. Kein

Aktiencrash, kein Absacken des Eurokurses. Die »Märkte« haben das

Referendum offenbar als das interpretiert, was es ist: eine primär

inneritalienische Angelegenheit. Freilich bleibt ein Rest

Unsicherheit: Wird es nach dem Rücktritt Renzis eine stabile

Regierung geben? Wird diese die Banken- und die soziale Krise in den

Griff bekommen? Beides ist unwahrscheinlich. Und der Grund dafür ist

nicht in erster Linie in Rom zu suchen, sondern in Brüssel und

Berlin. Renzi wusste das. Er kritisierte scharf das deutsche

EU-Spardiktat. Dieses würde die EU zerstören. Zwar ließ er seinen

Worten kaum Taten folgen. Seine Arbeitsmarktreform war sogar das

Gegenteil einer Abkehr von neoliberalen Rezepten. Doch sein

rhetorisches Eintreten für ein Ende der Austerität war richtig. Aus

diesem Grund mag man Renzis riskantes Pokerspiel bedauern, das er mit

seinem Rücktritt bezahlte. An der angeblichen Reformunwilligkeit der

Italiener wird die EU sicher nicht scheitern. Sehr viel eher an einer

Wirtschaftspolitik, die zu immer mehr Ungleichheit führt - und so den

Nationalismus nährt. Ciao, Austerität - das wäre die Devise der

Stunde.







