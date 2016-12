Es ist biberkalt - Jetzt aufwärmen mit einem heißem Wintertrunk

(firmenpresse) - Ob es draußen stürmt oder ob es draußen schon schneit, das soll nicht betrüben, es ist doch die Adventszeit, die viele Menschen so sehr lieben. Je kälter und dunkler die Tage werden, desto mehr freut man sich auf ein gemütliches und warmes Zuhause. Und fällt schon der erste Schnee, wird es Zeit für ein einfaches, aber wirkungsvolles antialkoholisches und kohlenhydratarmes Rezept, das Körper und Gemüt erwärmt. Genießen Sie die folgende Wintertrinkschokolade mit ihrer Familie oder Freunde zuhause in geselliger Runde.

Zutaten für die Wintertrinkschokolade für 4 Personen:

200 g Schlagsahne

2 EL + 1 TL Birkenzucker (Xylit)

1 Liter frische Milch

1 TL ungesüßten Kakao

1 TL Zimt oder Lebkuchengewürz

Zubereitung:

Schlagsahne mit einem Teelöffel Birkenzucker steif schlagen und beiseite stellen. Milch in einem Topf erwärmen, Kakao mit dem Zucker einrühren, bis sich alles aufgelöst hat. Danach das Weihnachtsgewürz zugeben und unterrühren. Trinkschokolade auf vier Becher verteilen und mit einem großem Tupfer Schlagsahne krönen.

Anmerkung zum Birkenzucker: Den pflanzlichen Zuckeraustauschstoff gibt es schon seit mehr als 100 Jahren und seit geraumer Zeit ist er auch bei uns in Deutschland bei Diabetiker und bei Gesundheitsbewusste Esser (Low Carb) beliebt. Xylit beeinflusst den Blutzucker- und Insulinspiegel deutlich geringer als normaler Haushaltszucker (Saccharose). Xylit kann man entweder online bestellen, oder man findet es in gut sortierten Supermärkten oder in Reformhäusern.



Leckere Rezepte für die Winterzeit, wie Bratapfel-Quarkspeise, Kirschträumchen oder Zimt-Waffeln mit wenigen Kohlenhydraten, finden Sie im neuen Kochbuch, „Vier Jahreszeiten Low Carb“. Dieses Werk beinhaltet kohlenhydratarme Rezepte, passend zur jeder Jahreszeit.



Die Low Carb Ernährung macht satt, aber nicht dick, weil sie für eine verminderte Ausschüttung des Insulins sorgt und somit den Blutzuckerspiegel konstant hält. Die Befürchtung bei der Low Carb Ernährung eine Mangelerscheinung zu bekommen, wird durch die Aufnahme von wichtigen Vitaminen und Spurenelementen durch folgende Lebensmitteln, wie Fleisch, Fisch, frischem Gemüse, bestimmte Obstsorten, Milchprodukte ohne Zuckerzusätze und Nüsse widerlegt. Essen nach dem Low Carb Prinzip, deckt den täglichen Bedarf an vielen wichtigen Mineralstoffen. Eine richtige Zusammenstellung bestimmter Lebensmittel versorgt den Körper mit den notwendigen Kraftstoffen. Mittlerweile raten viele Ernährungsmediziner sich nach dem kohlenhydratarmen Prinzip zu ernähren. Alle Kochanleitungen sind in der Zubereitung durchweg einfach und unkompliziert, so auch für Kochanfänger ideal zum Nachkochen. Außerdem sind alle Rezepte mit Kohlenhydratangaben versehen.





Vier Jahreszeiten Low Carb - Autorin: Sabine Beuke - Verlag: Books on Demand - 104 Seiten - ISBN: 978-3-7412-9709-0 - Euro 4,99 - Auch als eBook für 3,49 Euro bei verschiedenen online-Händler erhältlich.



Viele weitere Informationen zum Thema Ernährung und Gesundheit bieten die Low Carb Autorinnen Beuke und Schütz auf ihren Webseiten unter: www.jutta-schuetz-autorin.de und www.sabinebeuke.de







http://www.sabinebeuke.de



