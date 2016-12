Schiller auf Tour - Mit Klangwelten 2017

Nach der erfolgreichen Tour „SCHILLER LIVE 2016“ startet jetzt der Vorverkauf für die neue Tour „ SCHILLER Klangwelten live 2017. – Eine atemberaubende Reise in die elktronische Musik.

Gerade Best Ager fühlen sich von der Musik angesprochen – sie begleiten SCHILLER alias Christopher van Deylen schon seit Jahren mit seiner Musik und besuchen seine Konzerte. Sie wissen, dass er ihnen ein unvergessliches Konzerterlebnis bereiten wird und sich auf seine Fans freut. Aber nicht nur Best Ager besuchen seine Konzerte. Inzwischen hat SCHILLER mit seinen Konzerten und seiner Musik auch die jüngere Generation erreicht. Viele junge Musikliebhaber lassen sich von seiner Musik begeistern und besuchen seine Konzerte.



Mit seiner Musik spricht er viele Altersgruppen an, was sicherlich nicht jedem Künstler und Musiker gelingt. Ausverkaufte Tourneen, zahlreiche Auszeichnungen und mehrere Millionen verkaufter Alben haben Schiller zu Deutschlands Elektronik-Künstler Nummer Eins gemacht. Die Musik von ihm kennt keine Genre-Grenzen.



So können sich die Fans auf die neue Tournee freuen, die im Herbst 2017 startet. Mit seiner Konzertreise durch 48 Städte wird er mit berauschenden Sounds, spektakulären Sequenzen in preisgekröntem Surround-Sound seine Fans begeistern. Klangwelten 2017 ist Elektronik-Pur aus pulsierenden Rhythmen und kunstvoll arrangierten Sphärenklängen. Seine Klangreise führt am 7.10.2017 ab 20.00 Uhr in den „Rosengarten“ in Mannheim. Die Fans dürfen sich auf ein aussergewöhnliches Erlebnis freuen.



Die Tournee wird organisiert von bb-promotion. Der Vorverkauf ist seit dem 2.12.2016 eröffnet und der Best Ager, der SCHILLER LIVE erleben möchte, sollte sich schnellstmöglich Tickets kaufen, um das fantastische Konzert mit zu erleben.



BestAgePartners - Consulting - Das Portal speziell für BestAger und Senioren. Lifestyle, Reisen, Kultur, Beauty, Wellness und Gesundheit für die Generation 50plus. Highlights für Best Ager und Senioren, alles das was ab 50plus geliebt und gelebt wird. Hier arbeitet die Inhaberin Silke Ruge von BestAgePartners nur mit den besten Partnern zusammen, um ganz individuell die Bedürfnisse und Wünsche der Best Ager und Senioren zu erfüllen. Beratung, Content-Marketing und Online Presse für die Generation 50plus – das ist BestAgePartners.



