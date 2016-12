Preisstrategie durch Instrumente der Markt- und Wettbewerbsanalyse optimieren

Strategieberatung mediadefine gestaltet Pricing-Workshop auf"1. Tagung Pricing" in Frankfurt

(firmenpresse) - (Essen, 05.12.2016) Auf der Tagung "Pricing - Der Schlüsselfaktor für den Unternehmenserfolg" am 06.12.2016 in Frankfurt präsentiert Rüdiger van Hal, CEO & Strategieberater der Strategieberatung mediadefine GmbH aus Essen und Berlin, in einem Workshop die Instrumente der Markt- und Wettbewerbsanalyse im Rahmen der Vertriebsmanager Conferences.

Instrumente der Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Unterstützung der Preisstrategie

Der Vortrag zum Thema "Instrumente der Markt- und Wettbewerbsanalyse" von Pricing-Berater Dipl.-Ökonom Rüdiger van Hal beschäftigt sich mit der Frage, was Unternehmen leisten können, um dauerhaft im Wettbewerb bestehen zu können. Insbesondere das kontinuierliche Beschaffen und Analysieren von Information spielt eine wichtige Rolle, wenn es um das Thema Pricing geht. Durch die Implementierung einer kontinuierlichen Marktbeobachtung können Unternehmen das Preismanagement im Unternehmen unterstützen. Gerade in einer globalisierten Welt ist die Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie die Marktbeobachtung für das Pricing ein wichtiger Baustein geworden. Im Rahmen des Workshops werden grundsätzliche Konzepte und Methoden der Markt- und Konkurrenzbeobachtung aufgezeigt.

Pricing als Hebel zur Rentabilitätssteigerung

Durch eine professionelle Preisstrategie und gutes Preismanagement können die Unternehmen beim Pricing ihrer Produkte und Dienstleistungen das in der Vergangenheit oft verschenkte Potential heben und Ertragsmöglichkeiten effizienter nutzen.

Ein Tag rund ums Pricing: Preismanagement, Preisstrategie, Preiskommunikation

Die Inhalte der Tagung sind in zwei Hauptmodule gegliedert. Während des ersten Teils der Tagung werden im ersten Modul die Bestimmungsfaktoren der Preisbindung analysiert. Im weiteren Verlauf werden dann im zweiten Modul der Tagung die Diversitäten der Preis-Strategien genauer untersucht. Zudem kommen zahlreiche Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zu Wort. Die Tagung bietet so eine Mischung aus Vorträgen und Workshops über die aktuellen Entwicklungen im Pricing. Weitere Workshops beschäftigen sich unter anderem mit dem Multichannel-Preismanagement, welches ohne geeignete Technologien im Management der Customer Journey so nicht mehr möglich ist. Aber auch das Thema der Preisfindung mit Predictive Analytics wird in einem weiteren Vortrag genauer unter die Lupe genommen. Die Ermittlung des Preises mit der maximalen Konversionswahrscheinlichkeit mithilfe von Prognoseanwendungen, die dafür eine Fülle an Daten in Echtzeit auswerten, ist nur eine spannende Frage neben dem strategischen Preisverhandlungsmanagement bei Schlüsselkunden oder der Preisfindung in internationalen Märkten.





http://www.mediadefine.com



mediadefine entwickelt und realisiert zusammen mit seinen Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Dabei verbindet mediadefine als integrierte Strategieberatung, Marketingagentur und IT-Unternehmensberatung disziplinübergreifend Kompetenzen in den vier strategisch wichtigen Geschäftsfeldern Strategie & Business Development, Marketing & Kommunikation, Unternehmensrechnung & Finanzierung sowie IT Consulting & Webdevelopment. Das Ziel von mediadefine ist es, kontinuierlich den Erfolg seiner Kunden im Wettbewerb zu sichern und nachhaltige Werte im Unternehmen zu schaffen.

mediadefine GmbH

mediadefine GmbH

Rebecca Kuhn

Katernberger Str. 107

45327 Essen

press(at)mediadefine.com

+49 201 857 881-0

http://www.mediadefine.com



mediadefine GmbH

Rebecca Kuhn

Essen

+49 201 857 881-0





