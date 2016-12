HAKRO startet Freiwilligendienst TeamShare / HAKRO würdigt den Internationalen Tag des Ehrenamtes und gibt den Start einer neuen Gemeinwohl-Initiative bekannt. (FOTO)

Das Familienunternehmen HAKRO GmbH, Anbieter hochwertiger

Corporate Fashion und Bekleidung für Freizeit und Sport, startet im

Januar 2017 seinen Freiwilligendienst "HAKRO-TeamShare". Die 140

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens erhalten im Jahr

2017 für ihr ehrenamtliches Engagement zugunsten des

gesellschaftlichen Gemeinwohls einen Tag bezahlten Sonderurlaub. Mit

diesem "Corporate Volunteering"-Projekt möchte HAKRO das

sozial-ökologische Engagement seiner Beschäftigten honorieren und

einen weiteren Beitrag zum Gemeinwohl seiner Heimatregion im

Nordosten Baden-Württembergs leisten.



Aus der TeamShare-Projektbörse können sich die Mitarbeiter

Projekte heraussuchen, für die sie sich an einem Werktag engagieren

wollen. Bereits ab Januar sind beispielsweise Einsätze möglich für



- Lesestunden und Spielenachmittage in einem Seniorenheim,



- Pflege- und Werkarbeiten am Spielplatz eines Kindergartens,



- Spielenachmittage mit Kindern eines Flüchtlingsheims sowie



- Baumpflanzungen und das Anlegen von Biotopen.



In der Startphase konzentrieren sich die Projekte auf die Stadt

Schrozberg, Sitz von HAKRO. Eine regionale Ausweitung ist vorgesehen,

zudem sind die Mitarbeiter dazu aufgerufen, Vorschläge für weitere

Einsatzmöglichkeiten zu machen.



"Ganz besonders in einer Zeit, in der viel über eine

auseinanderdriftende Gesellschaft hierzulande gesprochen wird, ist

das freiwillige Engagement von Bürgern und Unternehmen zur Förderung

des Gemeinwohls, insbesondere des sozialen Zusammenhalts, besonders

wertvoll", so die geschäftsführende Gesellschafterin Carmen Kroll.

"Viele unserer Angestellten engagieren sich seit langem in ihrer

Freizeit dafür. Mit dem Freiwilligendienst 'HAKRO-TeamShare' können

wir dies jetzt noch intensiver fördern und damit zum gegenseitigen



Verständnis von Menschen verschiedener Alters- und

Gesellschaftsgruppen beitragen. Wir wünschen uns, dass dies ein

Zeichen der Hoffnung ist."



Teil eines umfassenden Engagements des Unternehmens



Das mittelständische Unternehmen setzt sich bereits seit vielen

Jahren uneigennützig für seine Mitmenschen ein, etwa mit Geld- oder

Kleiderspenden. Dieses Engagement ist 2016 nochmals deutlich

ausgeweitet worden. So hat die unternehmenseigene Harry

Kroll-Foundation, benannt nach dem Unternehmensgründer, ihre

öffentliche Präsenz und ihr Engagement für soziale Projekte,

insbesondere zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen,

ausgeweitet.



Hinzu kommen viele kleine Maßnahmen: Dazu gehört seit 2013 die

Teilnahme am jährlichen Aktionstag "Mitmachen Ehrensache", der von

der Jugendstiftung Baden-Württemberg ausgerichtet wird und jeweils am

oder um den Internationalen Tag des Ehrenamts (5. Dezember)

stattfindet. An diesem Tag jobben Jugendliche in einem Unternehmen

und stiften ihren Lohn für ein soziales Projekt.



HAKRO hat 2015 die Charta der "Wirtschaftsinitiative

Nachhaltigkeit" (WIN) des Landes Baden-Württemberg unterzeichnet und

sich auch damit zu einem starken regionalen Nachhaltigkeitsengagement

bekannt. Die WIN-Teilnehmer haben sich verpflichtet, ein den Zielen

der Charta dienendes Projekt in ihrer Region zu unterstützen oder

selbst zu starten. Mit dem Freiwilligendienst TeamShare erfüllt HAKRO

diese Selbstverpflichtung. Einen umfassenden Einblick in das

sozial-ökologische Engagement gibt der im August veröffentlichte

Nachhaltigkeitsbericht von HAKRO. Er ist auf der Website des

Unternehmens abrufbar unter www.hakro.com.



Das ist HAKRO



Das Familienunternehmen HAKRO GmbH bietet hochwertige Bekleidung

für Corporate Fashion, Freizeit und Sport. Kunden haben die Wahl

zwischen rund 120 Modellen, 44 Farben und 15 Größen - für Damen,

Herren und Kinder sowie unisex (T-Shirts, Polos, Sweats, Hemden,

Blusen, Pullover und Jacken). Der Vertrieb erfolgt über autorisierte

Fachhändler. Die gesamte Kollektion ist nach "OEKO-TEX®-Tex Standard

100" zertifiziert. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark

gewachsen. HAKRO bezieht seine Textilien von Produktionspartnern in

der Türkei, Bangladesch, Laos und China. Das Qualitätsmanagement ist

nach ISO 9001 zertifiziert. HAKRO ist Mitglied im Bündnis für

nachhaltige Textilien.



www.hakro.com







