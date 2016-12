Mitteldeutsche Zeitung: zu Italien und Euro

(ots) - Ein Fall in die Staatspleite wäre unbezahlbar und

gerade deswegen eine kaum zu bewältigende Notsituation für die EU.

Dass die Euro-Finanzminister ebenso wenig wie die europäischen

Regierungen aufgescheucht reagierten, zeigt aber auch: Vorerst sieht

nichts nach einem Absturz Italiens aus. Der Tag nach dem Votum in

Italien scheint schlimme Befürchtungen Lügen zu strafen: Es zeichnet

sich keine Euro-Krise ab. Und doch könnte sich aus einem

europäischen Betriebsunfall in Rom schnell mehr entwickeln, wenn es

nicht gelingt, zügig eine stabile Regierung zu installieren. Und es

bleibt ein Auftrag an die Union, das Land nicht länger mit Aufgaben

alleine zu lassen, die es schlicht überfordern.







